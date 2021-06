Revelan que los príncipes William y Harry tuvieron una pelea feroz a causa de Meghan Markle

Muy fuertes afirmaciones sobre la fractura de la estrecha relación entre el príncipe William y el príncipe Harry han surgido en un nuevo libro del historiador Robert Lacey.

Lacey ha actualizado "Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult" con capítulos agregados y nuevo material. Algunos extractos han sido adelantados en el periódico The Times, en el Reino Unido, ayer sábado, y han causado conmoción en los ingleses. El veterano escritor describe con detalles el enfrentamiento entre los hermanos. Se dijo originalmente que William, de 38 años, y Harry, de 36, habían comenzado a tener una relación ríspida porque a William no le había gustado la velocidad con la que su hermano apuraba su relación con su entonces novia Meghan Markle.

Lacey escribe que aunque el vínculo entre los príncipes se había aliviado en el momento de la boda de Harry y Meghan en mayo de 2018, empeoró nuevamente en octubre de 2018 cuando William se enteró de que un asistente principal del palacio estaba haciendo acusaciones de acoso y maltrato por parte de Meghan a los empleados. Cuando William escuchó esas afirmaciones y se enfrentó a su hermano, tuvieron una discusión "feroz y amarga", describe Lacey, lo que llevó a William a la idea de sacar a Harry y Meghan de la oficina conjunta y de la casa que compartían. "William echó a Harry", sentenció el escritor.

Cuando surgieron esas denuncias de maltrato hacia los empleados, la oficina de la duquesa de Sussex refutó enérgicamente las acusaciones. El Palacio inició una investigación independiente sobre las reclamaciones y cómo se gestionaron. El libro de Lacey describe, debido a ese episodio, una confrontación enojada entre la princesa, primero por teléfono y luego en persona cuando William le preguntó a Harry sobre las acusaciones de intimidación.

"Cuando Harry estalló en furiosa defensa de su esposa, el hermano mayor no aplacó las aguas e insistió en el tema", se lee en un extracto. "Harry apagó su teléfono enojado, así que William fue a hablar con él personalmente. El príncipe estaba horrorizado por lo que le acababan de contar sobre el presunto comportamiento de Meghan, y quería escuchar lo que Harry tenía que decir. El enfrentamiento entre los hermanos fue feroz y amargo".

La revista People intentó pedir declaraciones al Palacio de Kensington, donde William tiene su oficina, pero no fueron contestadas las llamadas. También se negaron a comentar desde las oficinas de los Duques de Sussex.

Lacey también afirma que Kate Middleton había sido "distante con Meghan desde el principio" y que las acusaciones que estaba escuchando del personal respaldaban su reservas iniciales sobre Meghan. Lacey cita a un miembro del personal del Palacio de Kensington diciendo que "la gente se sintió atropellada" por Meghan y "no sabía cómo manejarla".

Todo este torbellino se desata justo cuando los hermanos se preparan para reunirse con el fin de develar una estatua que conmemora la vida de su difunta madre, la princesa Diana, el 1 de julio, que habría sido su 60 cumpleaños