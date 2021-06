Twitter: el mano a mano de Tinelli y un periodista por la salud de su ex esposa

Una perlita entre los periodistas locales comenzó a correr a través de Whatsapp, y tiene que ver con el delicado momento que vive la familia del conductor más famoso del país, Marcelo Tinelli. Como el mismo lo ha expresado, a su primera esposa y madre de Micaela y Candelaria, sus hijas mayores, se le realizó un transplante de hígado.

Si bien Soledad Aquino ha estado muy delicada de salud, las noticias son alentadoras, ya que las últimas dicen que su recuperación es lenta pero favorable. Sin embargo lo que llamó la atención en la comunidad periodística mendocina es la desconocida relación entre un periodista local y Tinelli.

"Nos conocemos con Marcelo Tinelli desde los años 80, porque el era fanático del tenis, y yo era especialista y escribía en todas las revistas de ese deporte", cuenta Oscar Pinco, quien tiene una gran trayectoria periodística y hoy es parte de Télam.

"Soy dos años mayor que él. Nos habíamos hecho bastante amigos, y hemos compartido algún verano en Mar del Plata. Mis primeras publicidades las comienzo a trabajar con su agencia de publicidad, y ahí tomo contacto con Soledad Aquino, su primera esposa. Compartimos además un verano en Villa Gesell y nos veíamos en la misma playa. Hemos tenido muy buena relación", cuenta Oscar a MDZ.

El conductor de "Pasión por el Vino" y ganador de un Martín Fierro por ello aclara que "Marcelo siempre fue un tipo muy generoso. Tuvimos contacto en los primeros años de Videomatch y hasta me invitaba a las fiestas de fin de año. Después la vida a mi me trajo a Mendoza, y bueno, la historia de él es conocida y meteórica".

"Tengo una anécdota: yo adoraba a Juan Alberto Badía, y cuando Marcelo comienza a hacer FM con él, yo le decía: 'Marcelo no grites tanto, que esto no es Radio Rivadavia. Vos vas a hacer televisión, vas a ver, se te va a dar esa oportunidad. Pero no tenés que gritar'... Mi consejo fue el más errado del mundo, cuando lo escuché y lo escucho gritar '¡Buenas noches América!' todavía me acuerdo y me río", cierra Pinco.

Con respecto a la salud de Aquino, se conoció que está internada en el Sanatorio La Trinidad de Palermo, evolucionando, y permanentemente acompañada por sus hijas y por Marcelo Tinelli, que no ha dejado de estar pendiente.

El viernes pasado, en su programa, Marcelo se emocionó al contar cómo fueron los primeros momentos de Soledad luego del transplante. “Quiero mandarle un beso a Sole, sé que me escucha cuando le hablo en terapia intensiva”, expresó.