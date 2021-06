Sol Pérez contó su experiencia en Masterchef y habló de uno de sus compañeros

La desopilante Sol Pérez (26) dio su salto final a la fama gracias a su participación como presentadora del tiempo en el noticiero deportivo Sportia, del canal TyC Sports. Debido a este trabajo, la chica del tiempo -que tiene una belleza despampanante- se hizo un lugar definitivo en los medios y se convirtió en una de las femme fatale de la televisión argentina.

Fuente: Instagram @lasobrideperez.

En su corta carrera en los medios, Sol ha protagonizado innumerables conflictos y enfrentamientos con distintos artistas del espectáculo, y su fuerte carácter la ha llevado a tener que abandonar varios proyectos en los que se encontraba trabajando. Sin embargo, la rubia tiene muy buena onda y mucho engagement con el público.

Durante el año que corre, la ex chica del tiempo -que además está estudiando Derecho en la Universidad Siglo 21-, es una de las participantes más fuertes del reality de cocina MasterChef Celebrity y ha sorprendido a todo el mundo con sus habilidades culinarias.

Sol es de las famosas a las que les gusta interactuar con sus seguidores, y es por eso que a menudo lo hace a través de la “caja de preguntas” de Instagram. A la hora de responder el interrogante planteado por uno de sus fans acerca de su experiencia en el programa de cocina, expresó: “Estoy encantada con el programa. Estoy realmente enamorada del formato, me voló la cabeza. Me llevó a conocerme a mí misma y a una Sol que no conocía. Lo más”.

Fuente: Instagram @lasobrideperez.

Luego, le preguntaron por uno de sus compañeros con el que ha establecido un vínculo especial: Gastón Dalmau, el ex Casi Ángeles con el que el público adora que interactúe. “A Gastón no lo conocía en persona; por supuesto sí su laburo. No lo conocía personalmente y lo amé. Es muy buena persona, muy buen compañero. Somos muy parecidos en muchas cosas”, respondió.

Esta nueva veta que encontró en la cocina la ha acercado a un nuevo público, y ahora se ha convertido en una consultora de cocina para sus casi 6 millones de seguidores.