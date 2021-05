La historia de Margaux Hemingway y el trágico destino de su familia

La familia Hemingway sufrió muchas tragedias a lo largo de los años y una de ellas fue la de Margaux, famosa supermodelo y actriz de Hollywood que protagonizó numerosas películas. Además, sus contactos en la industria la llevaron a rodearse de celebridades que le abrieron un camino en el jet set como Liza Minelli y Andy Warhol.

Margot Louise Hemingway nació el 16 de febrero de 1954 en Portland, Oregon, y fue nieta del escritor Ernest Hemingway y hermana mayor de la también actriz Mariel Hemingway. La noche que fue concebida, sus padres estaban tomando una botella de vino Château Margaux y a raíz de esto eligieron su nombre. Pero cuando se enteró de ésto, decidió cambiar Margot por Margaux para hacerlos coincidir.

Con su 1,80 metros de altura, tuvo un exitoso comienzo en el plano artístico: se convirtió en la primera modelo de la historia en firmar un contrato millonario con una marca cuando Fabergé le ofreció ser la imagen del el perfume Babe. Hizo portadas para las revistas Vogue, Elle, Cosmopolitan, Harper's Bazar y hasta fue tapa del Times en una nota de "nuevas bellezas", incluso en 1974 fue considerada la nueva supermodelo de Nueva York.

Su éxito era indiscutible, pero rápidamente todo empeoró. En el apogeo de la década de los '70, comenzó a abusar del alcohol y a consumir drogas. Además de la abrumadora fama, parte de estas actitudes fueron consecuencias de los supuestos abusos sexuales que había tenido su tío con ella cuando eran joven. Además, fue víctima de la bulimia y anorexia, y tenía problemas de depresión porque era disléxica y no podía leer del todo bien.

En 1976, Margaux Hemingway debutó en el cine con la película "Lipstick" de Lamont Johnson junto a su hermana Mariel, que en ese entonces tenía 14 años. Si bien su carrera profesional era un éxito, su vida personal iba a la deriva: en 1985 se divorció de su segundo esposo y la exmodelo empezó a sufrir episodios de depresión más profundos.

​Drama familiar y la tragedia de su muerte

Los dramas no solo alcanzaron a ella sino a toda su familia: tenía una mala relación con madre; su hermana Mariel recibió más elogios que ella en la actuación; su padre y su madrastra Ángela estaban resentidos por las acusaciones de abuso de parte de su tío y no tenían comunicación. La mujer llegó a decir a la revista People: "Jack y yo no hablamos con Margaux durante dos años. Margaux miente constantemente. Toda la familia no tiene nada que ver con ella. Ella no es más que una mujer enojada".​

Su abuelo, el exitoso escritor Ernest Hemingway, se suicidó el 2 de julio de 1961 a los 61 años en Idaho y el padre de éste, también se había suicidado en la década del '20. Esta desgracia también alcanzó a Margaux: un día antes del aniversario de fallecimiento de su abuelo, pero en 1996, la modelo fue hallada sin vida en su departamento de Santa Mónica, California a los 42 años.

La autopsia determinó que fue un suicido al tener una sobredosis de fenobarbital, aunque hasta hoy miembros de la familia discuten esta conclusión. ​Sus restos fueron incinerados y enterrados en el terreno de la familia de Hemingway en el Cementerio Ketchum en Ketchum, Idaho.



Al final, Margaux Hemingway no pudo escapar de la trágica maldición que azotó a su familia durante casi 100 años.

