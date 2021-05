¿Cómo fue el accidente que acabó con la vida de Grace Kelly?

Grace Kelly fue una de las princesas más famosas de la historia no solo por su carisma, sino por haber sido anteriormente actriz de Hollywood y haber ganado un Óscar. Como monarca logró revitalizar Mónaco a través del turismo y la beneficencia, que le hizo ganar popularidad y motivo por el que su muerte prematura fue una tragedia para todo el país.

El 12 de noviembre de 1929, Grace Patricia Kelly nació en Filadelfia, Pensilvania, en medio de una familia bien acomodada económicamente y de buena reputación. Su padre, Jack, fue un atleta olímpico muy respetado y eso posicionó a los Kelly dentro de un buen sector en la sociedad.

Del anonimato a estrella de Hollywood

Sus padres no querían que fuese actriz pero pese a esto, ella decidió perseguir sus sueños. Se matriculó en el Academy of Dramatic Arts de Nueva York, por lo cual se fue a vivir allí y mientras estudiaba buscó un trabajo complementario como actriz, pero finalmente consiguió como modelo: patrocinó la marca de cigarrillos Old Gold, que se anunciaba en grandes carteles en las calles céntricas de Manhattan.

Su primer trabajo como actriz profesional llegó en 1949 cuando la compañía Raymond Massey le ofreció participar de la obra The Father en Broadway. La actuación de Grace Kelly tuvo críticas positivas y a partir de allí recibió muchas ofertas para actuar en el teatro y en la televisión: en los dos años siguientes interpretó más de sesenta papeles dramáticos de todo tipo, sobre todo para televisión.

Grace Kelly se convirtió en una de las actrices más buscadas por las productoras como Warner Brothers y Paramount Pictures. En 1955 ganó un Óscar a Mejor Actriz por su papel en la película "The Country Girl", que también le valió para ganar un Globo de Oro. Además, fue la primera actriz en actuar en tres películas consecutivas de Alfred Hithcock.

De actriz a Princesa de Mónaco

En 1955, Grace Kelly comenzó a filmar la película "El Cisne" en Mónaco y fue allí cuando le presentaron al príncipe Raniero III de Mónaco, quien la invitó a visitar los jardines de palacio. Rápidamente se enamoraron y el monarca viajó a la casa de los Kelly para pedir la mano de la joven y acordar los términos del compromiso.

"De pronto, el príncipe era uno más del clan Kelly. Él y mi padre tenían el mismo apretón de manos. Compartían los mismos gustos deportivos. Durante cuatro años, el príncipe había luchado porque su pequeño reino fuera algo más que un casino. Ambos luchamos por nuestra cuenta y eso es lo que nos unió", declaró la exactriz tiempo más tarde.

El compromiso fue anunciado a nivel mundial el 5 de enero de 1956 y esto fue el fin de la carrera de Grace Kelly, ya que no tenía permitido aparecer de pareja con otros hombres en la pantalla. Su recorrido en la actuación le valió en total 11 películas, un Óscar y dos Globos de Oro.

Casamiento y la tragedia de su muerte

Cuando Grace Kelly y Raniero contrajeron nupcias, la exactriz se dedicó a su familia y a su país. Su figura y elegante estilo dieron un nuevo impulso al Principado de Mónaco e hizo crecer grandes fortunas e inversionistas, al mismo tiempo que criaba a sus tres hijos: Carolina, princesa de Hannover; Alberto II, príncipe Soberano de Mónaco, y la Princesa Estefanía.

Grace Kelly elevó a Mónaco y se ganó el cariño de todo el pueblo, que pronto se vio aturdido por la tragedia. En 1982, Grace Kelly y Estefanía viajaban en un Rover 3500, ya que la princesa no quiso que las acompañara el chófer. Según la versión oficial, el coche lo conducía la actriz cuando se salió de la calzada en una curva, despeñándose por un barranco.

Sin embargo, hay otras versiones del terrible accidente. Algunas indican que iba a exceso de velocidad cuando agarra la curva y otras que manejaba su hija Estefanía. Lo que sí se sabe es que el auto se incendió y ambas quedaron atrapadas, teniendo que ser rescatadas por un agricultor, que logró sofocar el incendio con un extintor.

Estefanía resultó levemente herida: tuvo fractura de cervicales, clavícula y varias costillas. Grace Kelly tuvo una hemorragia cerebral y falleció a los pocos días, a los 52 años, acompañada de sus tres hijos y su hijo Raniero.