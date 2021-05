Pampita armó una lista con todas las especificaciones para el momento del parto

Pampita está transitando los últimos dos meses de su embarazo con mucho amor y ansiedad por la llegada del momento tan esperado. Su obstetra ya le anticipó que la beba nacerá el 22 de julio, pero ella sabe que hay muchas posibilidades de que se atrase, como ya le pasó con sus cuatro hijos anteriores.

Fuente: Instagram @pampitaoficial.

"Me gusta estar embarazada. Al ser el quinto embarazo hay menos ansiedad, se me pasa más rápido porque a veces ni me acuerdo de cuántas semanas estoy, hay menos atención a ciertos detalles porque tengo menos dudas y más tranquilidad por la experiencia vivida. No hay intriga en el quinto: ya sabes cómo va a ser el mes a mes”, le contó a Hola! en una entrevista.

Además, compartió que su deseo es que el parto sea natural, pero que, por supuesto, no se opondría a una cesárea de ser necesario para la salud de ambas. “También quisiera ser la persona que limpie a nuestra hija por primera vez, porque no es necesario que sea apenas nace. Siempre está la rutina de limpiar rápido para estimular el cuerpito, pero eso quiero hacerlo yo con paciencia junto a Robert. Después, vacunarla no tiene que ser apenas nace. Puede ser al rato, para que la primera sensación al nacer no sea un pinchazo", agregó, además de otras especificaciones.

Hace poco, Pampita mostró a sus seguidores cómo quedó decorado el cuarto de su beba por nacer, con colores claros y cálidos y lleno de flores y chucherías. Todo ornamentado con los productos de su marca de hogar.

Fuente: Instagram @pampitaoficial.

Fuente: Instagram @pampitaoficial.

Ya sabemos que Pampita adora ser madre, y si bien la ansiedad es menor luego de cuatro hijos, es un momento que la conductora quiere que sea perfecto, sobre todo para garantizar la comodidad y adaptación de la recién nacida.

En cuando al nombre que elegirán para ponerle a la bebé, Pampita aseguró que junto a Roberto García Moritán tienen “cuatro nombres favoritos” y que el elegido surgirá espontáneamente una vez que puedan estar en contacto con su hija. “Nunca puse nombre antes, me parece que el nacimiento es un buen momento. En casa no le dicen ni un apodo, pero los chicos le hablan a la panza".