Quién es la argentina que protagonizó el nuevo videoclip de Manuel Turizo

Stefi Roitman es la protagonista del nuevo videoclip que Manuel Turizo sacó hace un día y que ya tiene mucho más de medio millón de visualizaciones en YouTube. Se trata del tema “Te falló”, que relata la ruptura amorosa de una pareja.

Fuente: Instagram @stefroitman.

En el film observamos a una Stefi Roitman desesperada por el rompimiento, que comparte escena con el cantante. “Te falló es la canción de una mujer sintiendo la ira de que un hombre la dejó, lo que muchas veces sucede” dice Manuel Turizo en el backstage del video.

Por su parte, Stefi Roitman, actriz bonaerense de 26 años y actual pareja de Ricky Montaner, hijo del reconocido cantante argentino -naturalizado venezolano, colombiano y dominicano-, Ricardo Montaner, se mostró feliz en las redes sociales tras su papel protagónico en el videoclip del colombiano Manuel Turizo.

Fuente: Instagram @stefroitman.

Stefi publicó en su Instagram que el video fue un “desafío que me fascinó encarar y que agradezco demasiado haber vivido”.

“Manu llamó por teléfono a Ricky y Ricky me llamó a mí. Hablamos del personaje, nos pusimos de acuerdo y me emocioné tanto, pero a la vez me asusté mucho, porque era intenso. Pero me di cuenta que asustarme no valía la pena porque fue increíble, lo sentí demasiado” contó la actriz tras las insistencias de sus seguidores, que preguntaban cómo había llegado a participar del video.

Fuente: Instagram @stefroitman.

Hacía tiempo que no veíamos a Stefi en la pantalla debido al contexto mundial que nos afectó duro a todos, y actuar era una de las cosas que ella más extrañaba hacer. “Un momento demasiado especial... Para que mi actriz vuelva a sentirme y yo vuelva a sentir a mi actriz, después de varios meses de cuarentena”

“Gracias a todos por sus mensajes hermosos. Me dieron mucho amor y me hicieron sentir súper motivada. Extrañaba mucho actuar. Ojalá pronto todos podamos seguir compartiendo cositas así que nos llenan el alma” dijo la actriz en su último posteo, recibiendo el cariño de sus seguidores.