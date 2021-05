Luli Fernández y el duelo contra su marido por un pacto secreto

Luli Fernández se convirtió en madre hace poco más de dos años, cuando Indalecio vino al mundo de la mano de su marido, Cristian Cúneo Libarona. A la modelo le encantan las redes sociales y así lo demuestra todos los días, subiendo fotos de su trabajo, tutoriales de make up, fotos de looks y de su pequeño, entre otras cosas.

Fuente: Instagram @lulifernandezok.

Le encanta hacer “terapia online”, como le llama ella al momento del día en el que comparte con sus más de un millón de seguidores las cosas que le pasan día a día, sobre todo situaciones relacionadas con la maternidad.

Hace poco, compartió en sus Instagram stories lo poco que le rinde el tiempo desde que se convirtió en mamá, y no entendía en qué gastaba el tiempo antes, ya que ahora no le alcanza para realizar todas sus tareas como trabajadora y madre de familia.

Ahora, la cosa se puso “madre vs padre”, y Luli explicó el por qué de la comparación. Como cualquier madre de un niño de dos años, la modelo no le saca el ojo de encima a Indalecio ni siquiera para tomar un baño. La cosa es que, al parecer, cuando está con su mamá al pequeño no le gusta portarse muy bien.

Fuente: Instagram @lulifernandezok.

“Nadie te avisa cuando quedás embarazada que nunca más irás al baño sola”, comenta Luli en sus Instagram stories, y cuenta que cuando se va a bañar, lleva a Indalecio al baño y el nene prefiere jugar con sus productos de makeup que con sus chiches. “Obviamente, cuando se baña el padre y él se queda jugando afuera, no sólo no le agarra nada de sus cosas, sino que cuando termina de bañarse mi adorado marido, parece que hasta ordenó su canasto de juguetes”, denuncia.

La situación se repite a la hora de cortar el césped del jardín: “Cuando lo hago yo, tengo que ponerlo en el cochecito y decirle que en breve iremos a la plaza, persuadirlo con una cookie o cantarle un repertorio entero de canciones ya que, caso contrario, me persigue diciendo que él quiere cortar el pasto” dice, y agrega con ironía que “Cuando lo corta el padre, lo sienta en el escaloncito de salida al jardín con un canastito de juguetes y el chico no levanta la cabeza hasta que él -Indalecio- le termina pidiendo que se corra para guardar todo”.

Fuente: Instagram @lulifernandezok.

“Mi conclusión es que los padres tienen la capacidad de hacer con sus hijos una especie de pacto secreto y negociar estas cuestiones desde bebés” finalizó, y acto seguido a su descargo, compartió un video de Indalecio cuando era muy bebé en el que parece que estuviera conspirando junto a Cristian, su papá.

¿Las demás madres qué opinan? ¿Los chicos hacen pactos secretos con sus papás?