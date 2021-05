Pampita necesitó ayuda para vestirse para la tele: ¡se quedó enganchada!

Pampita (43) tuvo un fin de semana muy cargado de emociones debido a la ceremonia que realizó junto a su ex marido, Benjamín Vicuña, en homenaje a los 15 años que cumpliría su hija Blanca. El aniversario de la niña siempre es una fecha muy significativa para la conductora, que realizó una suelta de globos blancos al cielo el pasado sábado para conmemorar el cumpleaños de la fallecida Blanca.

Pero el lunes la semana comenzó con todo y, como todos los días, la modelo tenía que estar lista para conducir su programa Pampita Online. Lo llamativo fue el gracioso video que compartió desde las redes de Markova, su marca de indumentaria, que reúne más de 507.000 seguidores. Además estuvo con los pormenores de su debut como jurado en "La Academia", que también comenzó hoy.

“Me creció del viernes a hoy” se la escucha decir a sus compañeros de equipo, haciendo referencia a su panza de siete meses de embarazo. El video que colgó en las redes la muestra acostada boca abajo en una cama, mientras dos ayudantes intentan hacer que suba el cierre de su vestido con un gran esfuerzo.

Luego, Pampita se levanta de la cama y camina hasta el espejo para lucir el hermoso vestido de Markova que llevaría en el programa de esa noche.

“¡Lo logramos!” aclama junto a sus compañeros, una vez que el cierre sube. “Es hoy, ya mañana no me anda este” dice divertida, mostrando el vestido negro a sus seguidores. Anteriormente, Pampita aseguró que su panza “explota” cuando falta un mes y medio para dar a luz, creciendo todo lo que no creció durante el resto del tiempo de gestación.

En Instagram stories anteriores, la conductora había compartido los videos de su esposo, Roberto García Moritán, que la había filmado en la cama, con un comodísimo look de entrecasa que dejaba al aire la panza. “No me filmes, estoy muy fea” se la escuchaba decir en el video, tapándose la cara, ya que estaba sin maquillaje.

