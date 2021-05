A 148 años de los jeans más atemporales de Levi's, así es la celebración

El 20 de mayo es la fecha oficial de la celebración del jean 501 de Levi 's. El vaquero que inauguró una era. La prenda eternamente de moda.

El clásico de clásicos que usaron desde Marlon Brandon hasta Bruece Springsteen.

Los 148 años del Levi's 501

Es increíble pensar que hace casi 150 años el joven Levi Strauss conoció a Jacbos Davis, un sastre de Reno, que tenía una idea para reforzar sus los ya exitosos pantalones que vendía Levi's.



En 1973 patentaron esta alianza representada en un pantalón con tachas, tela denim y un modelo de cintura apto para todas las figuras. Esta pieza super resistente sería el primer pantalón que usaran los obreros, que sin saber, iniciaban una historia que hoy día es digna de celebrar.

El origen del nombre se debe a la numeración que en ese entonces se daba a los lotes de productos textiles y al inaugurar uno nuevo, cuando el invento se patentó y fue asignado como lote 501, el jean pasó a ser conocido como el jean 501.

Se considera el primer modelo de la marca Levi´s Strauss & Co. La sociedad había sido establecida. La leyenda había nacido.

Y así fue porque este jean se volvió la base sobre la cual se diseñaron todos los jeans que vinieron luego. Basados en la icónica pieza constituyen un punto clave en la historia de la moda moderna.

Levi´s celebration

La marca comunicó que durante las celebraciones se destacarán las historias y los estilos de siete íconos actuales. A través de imágenes se evocarán looks que incluyen los jean Levi´s 501 y son hit de moda entre los jóvenes de hoy.

Las figuras son diferentes entre sí, pero igual de magnéticas y estilosas: el actor y cantante Jaden Smith, la tenista Naomi Osaka, la modelo Hailey Baldwin, la influencer Emma Chamerlain, el futbolista del equipo Manchester United Marcus Rashford MBE, la actriz Barbie Ferrera y el basquetbolista canadiense Shai Gilgeous-Alexander.

El grupo diverso refleja modos distintos, estilos heterogéneos y actuales, todos van con la pieza atemporal de moda eterna: el jean Levi´s 501. El elenco que celebra este clásico, es 100% un equipo de “originals“.

La legendaria firma explicó que de esta manera inspiran la conexión emocional que cada uno puede establecer con el ícono Levi´s 501. “Sus estilos e historias personales hacen que los jeans sean únicos, como ellos mismos“, señalaron desde la marca.

Y si bien estos jóvenes son dignos representantes, no es menos recordado en este festejo aquellos íconos que al vestirlo lo tocaron con sus varitas mágicas. Es el caso de Bruce Springsteen, cuando cantó Born in the USA, ataviado con los vaqueros 501 convirtiéndolos casi en un símbolo nacional.

También fueron destacados por medios como la revista Time, que en 1999 catalogó esta prenda como la más influyente del siglo XX dándole el lugar de ícono textil para la historia de la moda de Estados Unidos y ¿porqué no? del mundo.

Lo cierto es que la pieza fue versátil a través del tiempo y se adaptó a estilos como pop, grunge hasta volverse una prenda hit de la moda actual. Fuente. GQ

Celebración sustentable

Por si fuera poco, este festejo encuentra al Levi´s 501 comprometido con el planeta. Pionero por estar diseñado para durar, la conciencia ecológica de hoy lleva a esta marca a sumar acciones en este sentido.

Además de ser una pieza durable y para nada descartable, ahora está fabricado con menos agua. En vez del acabado tradicional de mezclilla que implicaba el desperdicio de mayor cantidad de agua, opta por un sistema más amigable con el medio ambiente.

En sintonía con esta acción, impulsan SecondHand, incluso más allá de Estados Unidos, para promover que las personas compren Levi´s 501 vintage en vez de elegir comprar uno nuevo.

Siempre a la vanguardia, acompañando las tendencias y coronándose con razón, un clásico de clásicos.