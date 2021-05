Pía Shaw confesó que se hizo una cirugía estética: ¿cuál es y por qué?

Hace algunos días que el conductor oficial de Los Ángeles de la Mañana dio positivo en covid-19, motivo por el cual su lugar en la conducción fue ocupado momentáneamente por Yanina Latorre, que también forma parte del programa. El pasado jueves surgió un debate entre las panelistas en torno a las cirugías estéticas que incumbe a todas las mujeres que se han sometido al quirófano.

A raíz de una charla que se generó durante el corte comercial del programa, Cinthia Fernández confesó en vivo que se había operado los pezones luego de ser madre. “Después de ser mamá es como que se te oscurecen mucho y se te agrandan. El pezón se hace una hamburguesa tamaño XXL” y agregó que en la cirugía “me sacaron los dos patys, me los recortaron y me los volvieron a poner”. A continuación, reconoció que luego de la operación perdió absolutamente toda la sensibilidad de la zona.

Fuente: Instagram @losangeles_ok.

El tema fue debatido entre todas las angelitas, y todas reconocieron haberse realizado una cirugía estética en las lolas, con excepción de Maite Peñoñori. Pero el caso de Pía Shaw fue diferente: “Yo tenía muchas lolas, me saqué 400grs de cada una. Muchas mujeres me preguntaron, hay muchas mujeres que sufren. La verdad es que es un tema corporal, no pasa por lo estético”, comentó la panelista dando a entender incluso que tenía que ver con la salud; y acto seguido recomendó la cirugía a todas las mujeres que padecieran lo mismo.

Un caso muy conocido de reducción de busto fue el de la mediática Florencia Peña, una de las primeras mujeres famosas en someterse a la operación. Pía dijo que, en su momento -año 2011-, estuvo en contacto con la conductora de Flor de equipo para hablar del tema.

Fuente: Instagram @losangeles_ok.

“Yo no me levanté, no me puse nada. Son mis lolas naturales, caídas, como estén. Es un tema de salud, de postura” admitió la angelita, y agregó que había perdido un poco de sensibilidad, lo cual configura el temor de muchas mujeres al plantearse la posibilidad de someterse a una cirugía estética.

Luego, el debate se encarnizó al hablar sobre la pérdida de sensibilidad. “Yo no les creo a las que dicen que no perdieron sensibilidad, están mintiendo. Yo no tenía nada, era un pibe, y la verdad que a mí me daba un complejo tremendo. Me dijeron que podía perder la sensibilidad, y yo preferí tener tetas y no tener sensibilidad. Son elecciones” arremetió Yanina Latorre.

La angelita que faltaba, Nancy Duré, expuso que ella se había operado las lolas y que no había sufrido este problema en lo absoluto, lo cual fue muy importante para ella, ya que en su caso se trata de una zona erógena muy importante a la hora de la intimidad.