Sociales y arte: la muestra que sorprende en una casona del mundo del vino

El miércoles, 7 de abril, se inauguró en Terrazas de Los Andes la muestra de arte denominada "Revelaciones". La misma tiene como protagonistas a Germán Álvarez, Claudia Camplone, Juan Castillo, Marcela Furlani, Alejandro Herrera Guiñazú y Vivian Levinson de la mano del reconocido curador mendocino Daniel Rueda.

Según contó Daniel Rueda, "la misma fue pensada para completar una experiencia única en la provincia. Ya que la misma fusiona arte, turismo, vino y gastronomía". De hecho, en dialogo con MDZ Sociales explicó más acerca de esta iniciativa en tiempos de pandemia:

El proyecto pensó en estos artistas para la primera edición, con la intención de seguir realizando visitas guiadas y artist talks entre otras acciones, siempre acompañadas de los vinos de Terrazas de los Andes.

La muestra se inauguró con un exclusivo avant premier con invitados especiales y prensa, quedando abierta al público a partir del jueves 8 de abril y hasta fines de septiembre de 2021 con entrada gratuita con reserva previa. Se podrá visitar de lunes a domingos y feriados de 10 a 12 y de 15 a 17.30 hs.

"Quienes decidan visitar la muestra tendrán la opción de complementar la visita con alguna de las experiencias enogastronómicas que ofrece la bodega: almuerzos de pasos, picadas, brunch y pic nics en sus jardines, o visita guiada a la bodega y degustación de vinos", agregó el equipo de la bodega.

"La Bodega Terrazas de los Andes cumple así un proyecto largamente anhelado de transformarse en un espacio para la difusión del arte mendocino a visitantes del país y del mundo, aprovechando el gran flujo de personas que la recorren, que de este modo tendrán contacto directo con obras originales de artistas locales enriqueciendo su experiencia y permitiendo a los artistas llegar con su obra a un público mucho más amplio", continuaron.

"Cabe destacar que la bodega tiene desde siempre un gran compromiso con las artes de Mendoza, expresado entre otras cosas en el programa de responsabilidad social Racimos de Colores en el que se capacita a docentes en técnicas de artes plásticas para luego volcar sus conocimientos a niños de más de 30 escuelas rurales de nuestra provincia, ubicadas en los oasis productivos cercanos a la bodega y los viñedos de Terrazas de los Andes. Este programa cuenta desde hace más de 15 años con el apoyo incondicional de grandes artistas mendocinos, así como de la Facultad de Artes y Diseño de la UNC", dijo Daniel Rueda.

Los presentes: Los artistas fueron recibidos por Lorena Cepparo. Oscar Pinco y Claudia Crisafuli. Enrique Testaseca con Marcela Furlani y Claudia Camplone. Hervé Birnie-Scott y Marcos Fernández de Terrazas de Los Andes. Francisco Bragoni y Rocío Acosta. Lila Levinson y Claudia Yanzón. Eliana Bórmida y su hija Luisa Yanzón. El curador Daniel Rueda. El anfitrión Hervé Birnie-Scott.

Más acerca de los artistas

Juan Castillo

Es Licenciado en Artes Plásticas de la UNCuyo. Obtiene la Beca Yungas Arte Contemporáneo en 2013 y la Beca del Fondo Nacional de las Artes en 2011 y 2010. Conforma el colectivo Hada Rosa.

Participa de salones nacionales entre los que se destacan: Preselección Premio Itaú Artes Visuales en 2020, Selección Premio Fundación Fortabat en 2019, Selección Salón Nacional de Artes Visuales con el Colectivo Hada Rosa en 2018.

Juan Castillo. The impossibility of a giraffe.

Obtiene numerosos premios y menciones entre los que se destacan: Mención del Concurso Nacional de Jóvenes Grabadores en 2019, Primer Premio en Intervenciones Urbanas en La Alameda con el Colectivo Hada Rosa, el Primer Primero del Salón Regional de Artes Visuales Vendimia (Pintura), el Primer Premio del XXVI Salón Provincial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en 2006.

Entre sus muestras individuales se destacan: “La imagen devorada” en ArteH Espacio en 2019, “El mito del espejo” en la Legislatura de Mendoza en 2017, “From the Mythology to the extermination” en Upstairs Art Gallery, New Zealand en 2016. “Soy Animal” en Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza en 2012.

Integra la colección del MMAMM Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza y colecciones privadas de Argentina, Uruguay, Alemania, EEUU, España, México y Nueva Zelanda.

Claudia Camplone

Es Técnica Superior en Fotografía Creativa y Diseño Fotográfico del Instituto Manuel Belgrano. Transitó la carrera de Artes Visuales de la UNCuyo. La Tecnicatura de Cine y Video, en la Escuela Regional de Cuyo.

Claudia Camplone. Ruido Blanco. Fotografía digital sobre seda sublimada.

Realizó clínicas y talleres con Bruno Cazzola, David Nahon, Roberto Echen, Rodrigo Etem, Silvana Gutiérrez. Formó Vanitas junto a Cazzola, un colectivo que entrecruzó arte y jardinería. Participó del proyecto de arte Espacio Montaña. Su obra pertenece a la colección pública del MMAMM Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza. Se destacan muestras colectivas e individuales como “Bióticos, mecánicos y fantásticos” en Sala Anexo MMAMM en 2019 y “Mi obra emblemática” en ArteH Espacio en 2017, ambas en Mendoza. Participa en la Feria ArteBA, Stand del Museo de Arte Moderno Mendoza en Bs.As. en 2016. Ese mismo año recibe el Premio Escenario del Diario UNO como “Artista Emergente” en Artes Visuales.

Desde su inicio profesional su obra está presente en Mendoza y Buenos Aires, a través de distintos espacios como Imagen Galería, Espacio Montaña, Oficina de Arte Argentino, Estudio Vanitas, entre otros. Se destaca la muestra “Rigor mortis/El fin de lo permanente” con Mariel Matoz - Centro de Visualización como propuesta individual en Espacio Cazzola.

Vivian Levinson

Es una artista plástica luminosa, muralista, montajista, educadora sensible y amante del diseño. Desde 1992 trabaja en la realización de escenarios y cajas lumínicas en Fiestas de la Vendimia. Su canalización artística a través del concepto de cajas lumínicas no es más que un fiel reflejo del origen de su arte; la luz.

Ha expuesto en ferias internacionales y en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Argentina, Chile, EEUU, España, entre otros. Destacada por la crítica provincial y nacional a partir de sus exposiciones ¨Trayectos Surgentes¨ en Palais de Glace y ¨La Línea Piensa¨, que se presentó en el Centro Cultural Borges, ambas en 2011 en Buenos Aires.

Vivian Levinson junto a Daniel Rueda.

Ha recibo importantes premios y menciones, en distintas disciplinas como dibujo, pintura y arte textil, destacándose el Primer Premio del Salón Cordillerano en el Museo Rawson, San Juan en 2017, Mención Especial del Jurado en el Salón de Artes Visuales de la Provincia de La Pampa y entre otras selecciones, la del Salón Nacional de Artes Visuales MUMBAT en Tandil, provincia de Buenos Aires, estas últimas ambas en 2019. En reiteradas ediciones recibió menciones en Dibujo y Pintura en el Salón Regional de Artes Visuales Vendimia en Mendoza.

Marcela Furlani

Estudió Artes Visuales en la UNCuyo. Es artista visual y gestora cultural. A partir de la noción de territorio, su obra discurre entre objetos, dibujos, fotografías, instalaciones, textos, obras perecederas y acciones diversas.

Crea Espacio Diagonal de 2002 a 2014 para la formación y difusión del arte contemporáneo en Mendoza. Dirigió el MMAMM Museo de Arte Moderno de Mendoza en un período entre 2006/07.

Marcela Furlani. Espejados. Algo de Amor.

Se destacan muestras como “Humo-ensayo” en Bodega Monteviejo con Gabriela Nafissi en 2019, “PORTALES/ Trasconejada Travesía Imaginaria” en KILLKA de Bodega Salentein en 2017, “YO, YO y la Posibilidad” en Daniel Rueda Galería en 2015, en Mendoza. “Travesía Imaginaria”, Pasaje 17 en 2009 y “Topos después de Topos” en Museo Sívori en 2007, ambas en Buenos Aires. Participa del Colectivo Minas de Arte, Artistas en la Calle y Meridiano.

Distinciones como Primer Premio del Grabado, Salón Vendimia en 1997 en Mendoza. Beca de Producción y Re-flexión en 2001 y única beca en Cuyo en la XXV Bienal de San Pablo en 2002, ambas por Fundación Antorchas, avalan su trayectoria. Colecciones como el Museo Casa de Fader en Mendoza, Universidad de Xochimilco, México y la Colección C/Temp y MACRO, Rosario, Argentina poseen obra suya.

Alejandro Herrera Guiñazú

Artista autodidacta, cuyo trabajo se encuentra en la transparencia y el universo creado por el color dentro del vidrio, que tiene una profundidad en tres dimensiones. Usa la técnica de "Vidrio Colado a la cera perdida" y "Trabajo en frío", con soportes de metal martillado y soldado, haciendo nacer sus esculturas, con formas simples y cotidianas que aluden a la celebración del volumen y el movimiento.

Decide exponer más abiertamente con el público a partir del año 2000 cuando también comenzó a especializarse en distintas ciudades de Argentina y Chile. También se destaca su capacitación en el Museo del Vidrio de Corning en EEUU entre 2010 y 2015, donde adquiere nuevos conocimientos en fundición, laminado y tallado del vidrio, entre otras técnicas y disciplinas con maestros internacionales.

Ha recibido distinciones como el Gran Premio Adquisición del ¨Salón Nacional del Vidrio en el Arte¨ en Berazategui y Premio “Estímulo” en la Categoría Escultura del FNA Fondo Nacional de las Artes, ambos en Buenos Aires.

Su trayectoria está acompañada por ferias internacionales, muestras colectivas e individuales. Su permanente crecimiento artístico lo ha llevado a realizar capacitaciones, entre las que se destacan clínicas, como con el artista Egar Murillo en 2017, entre otras.

Germán Álvarez

Artista con una constante formación desde sus inicios, expresada en sus trabajos a través de la pintura, la ilustración y el dibujo. Pensó la obra como algo inalcanzable hasta que comenzó su propia búsqueda y decidió desterrar todo eso para hacer un trabajo muy sincero, muy honesto no sólo para el público sino también para sí mismo.

A partir del año 1990, comienza a exponer regularmente en numerosas muestras individuales y colectivas en todo el país. Para el desarrollo de su obra se nutre bastante de la literatura, y lo que lee tiene alguna connotación que posteriormente le sirve en sus trabajos.

Germán Álvarez, "Cerro azul y río seco".

Cuenta con importantes distinciones y becas que avalan su trayectoria. Su obra ha sido adquirida para colecciones privadas en Argentina, Chile, EEUU y España entre otros países. El Museo Arte Contemporáneo de Rosario - Macro Castagnino -, el MMAMM Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza cuentan en sus colecciones públicas con obra suya.

Paralelamente a su carrera profesional como artista, ha desarrollado una actividad como ilustrador independiente en diversos medios. Su trabajo vinculado a la ilustración editorial de Mendoza, para libros y revistas, así como su oficio de letrista lo mantienen activo y confirman la honestidad referenciada.