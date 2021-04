Fotos y video: Brad Pitt fue el hombre de la noche en la ceremonia de los Oscars 2021

La gala de los premios Oscars 2021 fue tildada de aburrida, larga y descolorida. La pandemia hizo que fuera una ceremonia sin música, sin fans aplaudiendo a sus estrellas y sin público... pero que Brad Pitt haya entregado una de las estatuillas, y a sus 57 años muestre su look de colita en el pelo, hizo valer la ceremonia para muchos de los televidentes.

Brad ganó el año pasado el Oscar al mejor actor de reparto, y por eso fue el responsable de entregar la estatua dorada a la coreana Youn Yuh-jung, quien resultó triunfadora como actriz secundaria por su papel en Minari. Una vez más, el actor de "El curioso caso de Benjamin Button", "Seven" y "El club de la pelea" nos ha recordado que la edad es solo un número, luciendo de punta en blanco y fantásticamente seductor.

Youn Yuh-jung hizo historia como la primera actriz coreana en ganar un premio de la academia; sin embargo, cuando subió al escenario, rápidamente se convirtió en la estrella más envidiada del lugar, y Brad Pitt la deslumbró, mientras le entregaba el Oscar.

"Señor. Brad Pitt ... finalmente. ¿Dónde estabas mientras estábamos filmando en Tulsa?", le dijo la actriz de Minari, de 73 años, a Pitt, de 57, oriundo de Oklahoma. “Yo estando aquí. No lo puedo creer... déjame recuperarme", dijo la dama. Después de dar un discurso sincero, que incluyó bromas sobre sus "dos hijos, que me hicieron salir a trabajar", Youn salió del escenario y se dirigió a los brazos de la estrella de "Once Upon a Time in Hollywood", quien la escuchó atentamente y luego salieron juntos caminando y charlando entre bastidores.

La buena onda y la simpatía instantánea entre los dos actores fue notoria, pues Brad se quedó conversando con Youn y la acompañó a la sala de conferencias de prensa, e incluso se quedó con ella mientras hablaba con los periodistas.