Fotos y videos: Eduardo Hoffmann pintó en vivo sobre una mujer en una impresionante y selecta vernisagge

"Cada vez que vuelvo a Mendoza, mi tierra, siento una profunda emoción. Más con anfitriones extraordinarios como Cecile Adam, Marcelo Pelleriti y su esposa Gabriela", comienza contándonos Eduardo Hoffmann, que hizo un viaje relámpago para mostrar nuevas obras y sorprender en el hotel boutique Entre Cielos.

Un selecto grupo de mendocinos tuvo la posibilidad de contemplar al maestro Eduardo Hoffmann pintando en vivo en Entre Cielos, y la modelo fue la anfitriona: Cecile Adam. pic.twitter.com/GeVMvQjmNF — MDZ Sociales (@mdz_sociales) April 19, 2021

"Esta es una muestra que Entre Cielos, Cecile Adam y Javier Segura han preparado hace más de un año. Por supuesto, debido a la pandemia se fue postergando. Finalmente logramos organizarla con muchísimos cuidados y cumpliendo todos los protocolos. Tal es así que mientras yo realizaba la performance artística, nadie podía acercarse", explica Hoffmann a MDZ Sociales, único medio presente.

El impactante trabajo de Eduardo Hoffmann, pintando en vivo sobre la modelo. pic.twitter.com/mT69lTnjyB — MDZ Sociales (@mdz_sociales) April 19, 2021

"Cuando me propusieron pintar en vivo, al principio me costó la idea: me parecía un poco circense, pero luego pensé: '¿Por qué no pasar por la adrenalina de un actor o un músico, que en el escenario tienen ese riesgo de olvidarse la letra o pifiarle a una tecla?'. Así que me pareció un buen desafío".

Así quedó la obra. Los invitados especiales a esta experiencia en Entre Cielos pudieron apreciar la creación en vivo. pic.twitter.com/tbQ7yDnOZ4 — MDZ Sociales (@mdz_sociales) April 19, 2021

"Yo venía pintando algunos retratos, de mi mujer sobre todo, y ya creía que había vuelto a la figuración. Fue un buen momento de Javier, una buena idea. Yo en primer momento, decía que no; pero como esto vino de Javier Segura, que tiene mucha luz, me entusiasmé".

Siempre pensé que pintar en vivo es como hacer el amor con la puerta abierta. Cada vez que entra alguien a interrumpirme la labor, salvo que lo adore o sea un niño -por ejemplo un nieto-, no me gusta. Con respecto a las interrupciones, reconozco que soy un miserable con mi tiempo de trabajo: no con lo demás".

La noche anterior había hecho una pintura de Amancio, mi hijo. Iba a repetirlo pero cayó enfermo y entonces me pareció bárbara la actitud de Cecile, que me dijo 'Poso yo'.

"Como te contaba, venía haciendo unos 20, 30 retratos de Karina, pero al hacerlo en el taller, si te sale mal lo tirás o guardás; si te sale bien, lo lanzás al mundo.

A fines de abril entrego un gran proyecto para la India, específicamente para Norman Foster. Foster & partners es uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos de Londres y del mundo, y me han pedido un mural de 90 metros cuadrados para un tower office. Tengo además una muestra en Beverly Hills, el 10 de mayo: una galería que inaugura con mi obra. En julio expongo en Bruselas, en una súper galería de arte; y en septiembre estaré inaugurando muestra en Madrid. Contra pestes y mareas, seguiré poniendo la bandera en diferentes lugares", cerró Eduardo.

No te pierdas, a continuación, las instantáneas del selecto grupo que disfrutó de la muestra:

Christian Tsallis, Juan Minetto y su esposa Celeste, Cecile Adam y Marcelo Mortarotti.

Luisa Yanzón, Gabriela Sánchez Nieto, Flaco Gils y Victoria Bunge.

El maestro Eduardo Hoffmann, en pleno proceso creativo.

Walter Bressia, Eduardo Hoffmann, Javier Segura y Álvaro Bressia.

Richard Bonvin, winemaker de Finca La Anita, y su esposa, Paula Suarez.

Karina Pahissa, Eduardo Hoffmann, Gabriela Nafissi y Marcelo Pelleriti.

Cecile Adam, inmóvil, musa de Hoffmann.

José Montero, Eduardo Hoffmann y Verónica Jorge.

Jean Etienne Beaune, Cecilia Romano y Martín Clément.