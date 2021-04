Todos los detalles y el video del funeral del príncipe Felipe de Edimburgo

Con una ceremonia sencilla, comparada con otros funerales de la realeza, pero calificada como muy emotiva y fuerte, la Reina de Inglaterra Isabel II despidió los restos de su esposo, el Duque de Edimburgo.

La Reina Isabel, llegando a los funerales. (Foto: Télam)

El Decano de Windsor rindió homenaje a la "amabilidad, humor y humanidad" del Príncipe Felipe durante la ceremonia.

En la ceremonia, el Arzobispo de Canterbury pronunció la bendición. Las cornetas de los Royal Marines hicieron sonar las estaciones de acción, una señal de que todas las manos deben estar listas para la batalla, mientras el ataúd se bajaba al panteón al final del servicio. El Decano de Windsor destacó también del príncipe Felipe las "muchas formas en las que su larga vida ha sido una bendición para nosotros". "Nos ha inspirado su lealtad inquebrantable a nuestra Reina, su servicio a la nación y la Commonwealth, su coraje, fortaleza y fe", dijo durante su speach.

El cortejo, con hijos y nietos de Felipe. (Foto: Télam)

La asociación del duque con la Royal Navy y el amor por el mar también fue un tema central del servicio, pero no se pronunció ningún sermón, de acuerdo con sus deseos. La música incluía el himno de 1860 Eternal Father, Strong to Save, de William Whiting, que está asociado con la gente de mar y las fuerzas armadas marítimas. Hubo un coro reducido de cuatro cantantes pero la congregación no cantó, en línea con las restricciones del coronavirus.

Todos los presentes en el funeral cumplieron un estricto protocolo utilizando máscaras y cumpliendo distanciamiento social. Desde la Corona se pidió expresamente que ninguna de las reglas para prevenir el contagio de la Covid-19 se quebrante, tal es así que se la vio a la Reina sentada sola.

Antes del servicio, los hijos del duque de Edimburgo caminaron detrás de su ataúd en una procesión fúnebre y hubo un minuto de silencio nacional. Su ataúd fue llevado a una corta distancia hasta la Capilla de San Jorge en un Land Rover modificado, que el propio duque ayudó a diseñar.

La princesa Ana y el príncipe Carlos formaron la primera fila detrás del vehículo, por ser los hijos mayores; luego seguidos por el príncipe Eduardo y el príncipe Andrés. En la tercera fila, el príncipe William y el príncipe Harry caminaron a ambos lados de su primo Peter Phillips.

Foto: Télam

En cuanto a la llegada del príncipe Harry de los Estados Unidos, y la relación que tiene actualmente con su hermano William, pudo verse que los hermanos se sentaron en lados opuestos del pasillo, pero se los vio charlando después de dejar el servicio.

Más de 730 miembros de las fuerzas armadas participaron en el evento, pero había un límite de 30 dolientes dentro de la Capilla de San Jorge, debido a las reglas de cuidado por la pandemia de coronavirus.

La procesión fúnebre desde el castillo hasta la capilla estuvo encabezada por la Banda de Granaderos de la Guardia, el partido del Mayor General y los jefes del servicio militar.

Foto: Télam

El vicealmirante Sir Timothy Laurence y el conde de Snowdon también caminaron detrás del ataúd, seguidos por miembros del personal de la casa del duque. La Reina, de 94 años, viajó con una dama de honor que la asistió incluso al final de la procesión.

La Reina, en soledad. (Foto: Télam)

Un tiroteo ceremonial en nueve lugares del Reino Unido y en Gibraltar marcó el comienzo y el final del minuto de silencio nacional.

Ningún avión aterrizó o despegó en Heathrow durante seis minutos para coincidir con el silencio y todos los eventos deportivos importantes se reprogramaron para evitar un choque con el funeral.

Carlos, el príncipe heredero de la Corona. (Foto: Télam)

El Palacio de Buckingham dijo que los planes del funeral se habían modificado para tener en cuenta las pautas de salud pública, por lo que se llevó a cabo íntegramente en los terrenos del castillo y se pidió al público que no se reuniera allí ni en otras residencias reales.

Sin embargo, los aspectos ceremoniales del día y el servicio se mantuvieron en línea con los deseos del príncipe Felipe y reflejaron sus afiliaciones militares y elementos personales de su vida.