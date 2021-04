El asombroso test viral que alucina: tienes que ser capaz de mirar la ilustración y encontrar lo que pide la consigna

Estamos en un momento en el que debemos subir la guardia que habíamos dejado laxa y débil. La segunda ola de la pandemia ya está azotando a la Argentina y para lograr bajar los números de infectados por Covid-19 debemos redoblar esfuerzos, cumplir a rajatabla los protocolos y respetar el distanciamiento social.

Es por eso que ya son muchos los que, por consciencia y responsabilidad deciden quedarse en casa, cortar un poco la frecuencia de los encuentros sociales, y relacionarse, por los menos por las próximas semanas, a través de los medios electrónicos y las aplicaciones como WhatsApp, Zoom, etc.

Justamente es WhatsApp la red social que se ha transformado en el medio por el que se ha viralizado una especie de juego o prenda que se hace entre amigos; quienes compiten, luego del envío de la imagen que te dejamos a continuación, pensando y armando una lista como respuesta a la consigna que acompaña el dibujo.

El juego pone en jaque a aquellos que se consideran amantes del cine, pero también a los que tienen rapidez para escribir en el celular y agudeza visual: hay que encontrar, en el tiempo en que determine quien envía la imagen, títulos de películas.

Antes de explicar el paso a paso del divertido juego, te avisamos: más abajo en la nota está la solución a la prueba, así es que hacé scroll con lentitud, por si tenés ganas de probar solo y ver cuáles son las pelis que podés llegar a encontrar.

Te damos un ejemplo de cómo jugarlo con amigos: quien quiere proponer el divertimento, avisa que "a tal o determinada hora" se enviará un juego para que participen todos los integrantes del grupo. A esa hora, el propulsor de la movida envía la imagen, y escribe junto a ella "Tienen cinco, sei dos, tres minutos -lo que el decida- para armar una lista con títulos de películas. Apenas pase el tiempo, todos los que están jugando tienen que enviar su lista, y por supuesto, gana el que más títulos encontró.

Un aviso: quien logre encontrar 25, puede mandar antes de que germine el tiempo la lista, pues ese es el número total de films representados en la ilustración. Repetimos la imagen, y luego, las respuestas.

A continuación, las solución al dilema, y qué representa en el dibujo cada película:

1. 'Harry Potter', por la snitch dorada

2. 'El padrino', por el el traje con la rosa

3. 'Piratas del Caribe', por el sombrero Jack sparrow

4. 'Jumanji', por el Juego de mesa

5. 'La bella y la bestia', por la rosa

6. 'Guardians of the galaxy', por el cassette y audifonos de Starlord

7. 'Regreso al futuro', por las zapatillas de Marty Mcfly

8. 'Origen', por la la peonza o trompo

9. 'Ironman', por el reactor arc

10. 'It', por el globo

11. 'Forest Gump', por la maleta y caja de chocolates

12. 'El quinto elemento', porque están las piedras de los 4 elementos

13. 'Titanic', por el collar de Rose

14. 'Matrix', por las píldoras azul y roja

15. 'Star wars', por el sable de Mace Windu

16. 'Saw', porque está la máscara

17. 'Way of the dragon', por el poster Bruce Lee

18. 'El resplandor', por el agujero en la puerta

19. 'El señor de los anillos', por el anillo

20. 'El perfecto asesino', por la planta

21. 'Arrival', por el letrero de humano

22. 'Una mente brillante', por las plumas en la mesa

23. 'Shawshank redemption', por el póster de la chica en blanco y negro

24. 'Huye', por la taza con la pluma

25. 'Toy Story', por la Bola mágica de billar que 'predice' el futuro