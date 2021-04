Antonio Banderas compró un avión privado de 5 millones de euros porque odia los aeropuertos

Se trata de una aeronave a Telefónica valuada en más de 4,5 millones de euros (el modelo nuevo cuesta 20 millones), pero después de tres años Antonio Banderas la usó.

El actor lo utilizó para viajar a Madrid porque tenía que grabar parte de la promoción de su próxima película, 'Competencia oficial', una cinta que protagoniza junto a Penélope Cruz, pero antes prefirió evitarla.

Aunque, Antonio se sacó hace tiempo el título de piloto de avión privado, por el momento prefiere limitarse a ser pasajero y confiar en su tripulación.

"Me he comprado un avión porque los odio. No me gusta en absoluto volar. Estaba harto de los líos de los aeropuertos, los autógrafos.... Me dije ‘sé que me va a costar mucho dinero, pero prefiero vivir mejor", confesó en aquel entonces.