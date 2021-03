Leonor ha debutado y estos son los detalles que más sorprendieron al mundo

Leonor con sus 15 años, cumplió con su primer acto en solitario, una visita al Instituto Cervantes con motivo de su 30º aniversario. Es que la heredera parece estar ya preparada para ir asumiendo sus obligaciones como futura Reina de España.

Se trató de un acto que fue noticia en todos los medios de comunicación españoles y es allí donde vimos que Leonor ya se desenvuelve muy bien.

Sin ir más lejos, la revista Vanitatis recordó detalles que llamaron la atención de este día que seguro queda grabado en la memoria de la Princesa.

Su llegada

Llegó a la calle Alcalá, 49 en un coche oficial. Rodeada también por un grupo de seguridad y también por miembros del equipo de comunicación de Zarzuela así como de protocolo. En esta ocasión la vimos a la Princesa bajando del autómovil para saludar.

Su madre

Es Letizia quien la asesoró para vestirse. Es que la misma está más que acostumbrada a que sus looks sean analizados. Por eso, para Leonor eligieron un vestido blanco y negro con volantes de Poète que estrenó en octubre en las audiencias previas a la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Zapatos negros de Pretty Ballerinas con los que lo combinó eran repetidos.

Un anfitrión poeta

La Princesa de Asturias estuvo acompañada en todo momento por Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes. Quien es poeta relacionado con el pensamiento comunista.

"Como estudiante de la ESO, he utilizado varias veces la herramienta Biblioteca Cervantes Virtual. Enhorabuena, es muy útil y para mis compañeros también, muchas gracias", dijo.

"He sabido también que ha habido trabajadores del Instituto Cervantes que no han podido regresar a España desde que empezó la pandemia. Me gustaría saber qué tal están, si ha mejorado su situación y si han podido venir", se preguntó.

"Te queremos, Leonor", le dijeron cuando la despidieron.