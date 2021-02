Germán Martitegui y su restó son duramente criticados en Twitter y hay polémica

La discusión que siempre se origina entre los amantes de la cocina de autor o gourmet y sus detractores parece de nunca acabar. Siempre, por alguno u otro motivo, el debate vuelve a encenderse.

Para ubicarnos en la situación, hay que decir que por "cocina de autor" se entiende a aquella en la que las creaciones de un cocinero no vienen de una receta previa, o no son propias de un lugar específico, sino que las combinaciones de productos que originan el plato y las técnicas culinarias se basan en la experiencia del chef. Es decir, el cocinero expresa en esa preparación un estilo propio a través de una propuesta personal.

Se llama "cocina creativa", por otro lado, a aquella en la que hay innovación en los platos y una presentación visual elaborada. Las claves de la cocina creativa son las fusiones de los productos, su forma de cocción y la forma de presentarlos en la mesa.

Finalmente, el concepto de "cocina gourmet" habla de aquellas preparaciones que son consideradas las más excelsas de la gastronomía. Se elaboran con ingredientes exquisitamente seleccionados, con exhaustivos cuidados de higiene y de las propiedades organolépticas; y por personas que, luego de muchos años de experiencia y una clara pasión por la alta cocina, están preparados para ofrecer un producto que pueda ser consumido por alguien que realmente aprecie su calidad y delicadeza.

Sin embargo, ninguno de estos términos ha convencido a un joven que en Twitter responde al usuario @Nachormigon, pues fue particularmente espinozo al criticar al restaurante Tegui y a su dueño, Germán Martitegui, el jurado de Masterchef.

"Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por LITERALMENTE 1 (UN) ESPÁRRAGO", dice el tuit que ya tiene miles de retuits, decenas de miles de "me gusta", y que ha producido una discusión impresionante entre los que lo secundan y los que han salido en defensa del chef.

El "plato del espárrago" en cuestión fue el que, según el polémico tuit, el que rebalsó el vaso del usuario. Algunos de los que han respondido este tuit buscaron posturas más diplomáticas, como @Nachooopl, quien opinó que "lo referente a la comida es muy personal. A mi no me gustan los platos "abundantes" ni la cultura de comer a reventar. Prefiero algo bien hecho y no salir rodando. No hay que enojarse ni con Tegui ni con el bodegón "cachito", hay lugares para todos y eso es muy bueno".

"Si sabes q vas a un lugar donde sirven 'menú de pasos' no se quejen. Vayan a un bodegón y dejen libre las reservas para quienes nos interesa ese tipo de cocina. Y dejen de criticar", expresó @guadasaladino.

"Peor es la gente estúpida que es la da de cheta y van a esos lugares para después venir a la casa y comerse la heladera!!! Y no es un robo, porque él no sale a entrar a nadie a la fuerza, es la gente ignorante que se deja meter la mano en el bolsillo con tal de sentirse de la alta sociedad! Puaj!", dijo @jazmin_kari

Muchos más son los que se sumaron a este ida y vuelta de opiniones en Twitter. Por ahora, Germán Martitegui se ha mantenido en silencio y no ha respondido u opinado sobre el posteo. Tampoco ha aparecido ninguna apreciación en las cuentas oficiales del restaurante.

