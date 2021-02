¡No se guardan nada! Estas famosas feministas responden "sin pelos en la lengua"

Los movimientos feministas evolucionan en todo el mundo y cada vez son más los nombres de famosos involucrados tanto en causas que lo promueven como en hechos que los "escrachan" públicamente.



Las respuestas que años atrás eran impensadas hoy son sinónimo de "viralización" en las redes y transmiten un mensaje simbólico de lucha y agallas contra cualquier situación que ponga a una mujer incómoda.



Y no necesariamente se trata de episodios de acoso o violencia de género extrema. Comentarios sexistas, ridiculizaciones y momentos de incomodidad, también forman parte del escenario que muchas famosas ya no están dispuestas a tolerar para dar el ejemplo de "no dejar pasar".



Un caso muy recordado es el de Ariana Grande, la joven cantante que en una entrevista radial defendió el rol de las mujeres para desmitificar que lo único que saben hacer es usar el celular o el maquillaje. "Hombres y mujeres podemos aprender", aseguró en un comentario apaciguador del tenso clima que se generó.



Otro caso que trascendió es el de Cara Delevingne, la actriz y modelo protagonista de la película "Papertowns", quien en una entrevista se sintió muy incómoda públicamente por las preguntas de los conductores de televisión y no titubeó al momento de implementar ironías en sus respuestas.



La famosísima cantante Rihanna es popular sobre estos temas por sus frecuentes respuestas a preguntas sexistas o comentarios incómodos. Una de ellas fue la fantástica creación de un "meme" en respuesta a un reportero que la llamó "gorda".







Y así continúan distintos ejemplos de artistas internacionales, aunque también es importante destacar que en el plano local muchas mujeres argentinas alzan la voz en respuesta a comentarios del estilo y expresan su opinión públicamente en defensa de estos ideales.



Por citar algunos casos, Cecilia Roth, la prestigiosa actriz, suele opinar sobre el feminismo en una postura calma y serena. "Entender es la fuerza revolucionaria más importante que hay en el mundo", comentó en una entrevista junto a Nacha Guevara.





En lo que respecta a "tipos de cuerpos" y juicios relacionados al aspecto físico de las mujeres, la panelista Sol Pérez suele defenderse públicamente de acusaciones como que "muestra demasiado", "se viste con poca ropa" o es "demasiado exuberante". Ante esto Sol nunca se queda callada y expresa sus opiniones.



Son muchos los ejemplos que se dan en el ambiente del espectáculo, pero también en el periodismo, las redes sociales y "la calle" en general. Una de las premisas de este movimiento es expresar las opiniones, no sufrir incomodidades y dejar en claro la igualdad entre los roles del hombre y de la mujer.



La televisión, uno de los medios masivos de comunicación más cuestionados en relación a este tema, está virando hacia una propuesta de contenidos más moderna, inclusiva y respetuosa para las personas. ¿Se logrará el objetivo?