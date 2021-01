Así podés ganar dinero sin hacer prácticamente nada: solo ordenando tu clóset y uniéndote a la "moda circular"

Llegamos al 2021, luego de pasar un año absolutamente atípico. Tuvimos que acostumbrarnos a vivir en un mundo nuevo, sin comparación y sin antecedentes; con nuevas formas de convivir, y también de relacionarnos. Seguramente en el 2020 hemos reflexionado mucho en cuanto a la vida que llevábamos, al mismo tiempo en que íbamos cambiando de costumbres, de ideas, y también tomando decisiones en cuanto al "mundo de las cosas", de lo material.

Es que el aislamiento social preventivo y obligatorio primero, y el distanciamiento social después, hizo que buscáramos reorganizarnos, mejorar, optimizar nuestras vidas. Algunos fuimos por el camino de la formación y el estudio, a otros la renovación les llegó en lo emocional e interno, volcándose a experimentar yoga, meditación, etc. Y también una constante fue implementar el orden: ¡Limpiar! Ordenar tantos objetos materiales que tenemos y que nos damos cuenta de que ya no los usamos, porque no los necesitamos.

Sin embargo, mientras algunas personas fueron hacia el lado del desasosiego y la melancolía, otras vieron esta crisis como una oportunidad creativa para generar algo diferente: así nació “Otra Vuelta”.

“Otra Vuelta” -OV- es una feria online de indumentaria en donde hay prendas de muy poco uso y primeras marcas, en excelente estado y calidad, y en la cual se brinda el “plus” a muchos y muchas de poder ganar dinero “sin hacer nada”, solo poniendo su ropa en venta.

Justamente en esta posibilidad queremos hacer hincapié hoy: en que entiendas que podés asociarte y así tener una entrada "extra" para tu presupuesto cotidiano.

¿Por qué elegirnos?

Las chicas de "Otra Vuelta" te lo explican muy fácil:

. Porque te hacemos ganar dinero sin tener que hacer nada.

. Porque nos encargamos de todo y revalorizamos tu ropa: Tomamos fotos, publicamos tus prendas, respondemos inquietudes, la vendemos, se la enviamos al cliente y vos sólo recibís dinero.

. Porque invertimos en publicidad para que tus prendas se vendan fácilmente.

. En cuanto al costo, no te cobramos nada por publicar tus prendas. La suscripción y comisión de la temporada se liquidará una vez realizadas las ventas.

. Porque en Otra Vuelta valoramos a nuestras socias. Les damos la oportunidad de que sus ganancias sean crédito a favor para comprar en nuestra tienda. Si es así, les regalamos un 5% extra.

¿Cuál es tu ganancia?

Ganarás el 50% por cada venta concretada en Otra Vuelta.

Sobre la liquidación de tus ventas, se descontará el valor correspondiente a tu suscripción; la cual se paga una vez por temporada y la misma dura 6 meses. El valor de la suscripción es $1800.-.

¿Cómo hacer?

Juntar un mínimo de 5 productos que cumplan con nuestros requisitos:

. Prendas, calzado y accesorios de primeras y segundas marcas.

. En perfecto estado, sin intervenciones (Que luzcan como nuevos!).

. Que conserven su etiqueta original.( marca, talle , etc)

. No deben ser imitaciones.

. En caso de ser prendas, deben estar lavadas y planchadas.

Algunos testimonios y experiencias de socios que le dijeron "sí" a Otra Vuelta

Charlamos con tres mendocinos que se prendieron y entendieron el espíritu del proyecto, que tiene que ver con fomentar la moda circular, para darle una segunda oportunidad a las cosas: se animaron a vender y dejar atrás a todas aquellas prendas que ya no usaban, que ocupan lugar, que estaban preciosas pero que no son parte de tu vida… pero que al estar en buen estado pueden darle color, luz, alegría, renovación y servirle a la vida de otra u otro.

Las preguntas fueron simples: 1) ¿Cuáles fueron los beneficios según vos por ser socio de Otra Vuelta? 2) Contanos una anécdota o experiencia que viviste siendo socia/o de Otra Vuelta. 3) ¿Qué opinás del concepto de la moda circular?

Julia Cano:

Un vestido de Rapsodia de Julia Cano que está a la venta en OV.

"La verdad es que obtuve muchos beneficios. Tenía mucha ropa casi sin usar, incluso alguna sin uso. OV me permitió poner a la venta esas prendas a través de una organización muy profesional. He liberado mi placard de cosas que sólo ocupaban lugar y alguien más puede aprovechar ropa que está nueva a un precio razonable, permitiéndome, a su vez, obtener una ganancia. ¡De esa forma, ganamos todos!"

"Antes de la pandemia había comenzado un proceso de orden de mi placard inspirado en Marie Kondo y durante la pandemia continué seleccionando prendas que realmente no iba a utilizar. El punto era que no sabía que hacer con esa ropa y la tenía lavada y guardada en valijas. Un día, escuchando la radio, Fede Croce comenta del proyecto y se me presentó así como una oportunidad perfecta. Ese mismo día me comuniqué con las chicas de OV".

"Pienso que el concepto de moda circular va ganando cada vez más espacio a nivel mundial, rompiendo con paradigmas de consumo que se han instalado globalmente en las últimas 5 o 6 décadas y está buenísimo que en Mendoza empecemos a adoptarlo. Es una forma de ser consumidores cada vez más inteligentes y más responsables, por el alto impacto que tiene para el medio ambiente, la sociedad y la economía, ya que en definitiva fomenta una moda consciente y más sustentable".

Gabriel Alvarado:

Una camisa de Piedravlanca que vende Gabriel Alvarado.

"Tuve la oportunidad de hacer circular indumentaria y accesorios que ya tenía en desuso pero que estaban impecables y que eran de muy buenas marcas. Es una pena tener cosas tan lindas en el vestidor, ya no usarlas y no tener qué hacer con ellas. Y allí, a través de Instagram, descubrí esta maravillosa tienda que ofrece ayudarnos a que nuestras prendas no mueran colgadas en un clóset, sino volver a darles vida".

"La experiencia es genial! Llevás tu ropa que no usas más y ellos se encargan de todo. De esta manera podés, una vez vendida, obtener un voucher por el importe que te corresponde para cambiarlo por las prendas que ellos ofrecen o directamente recibir el dinero en tu cuenta bancaria. Siempre a tiempo, sin inconvenientes, sin contratiempos y todo detallado. ¡Muy profesionales!"

"La moda circular alude al consumo responsable. Es una propuesta que va más allá del reciclado de prendas y de que éstas pueden tener otros cuerpos en los que lucirse. Podemos comprar menos y de muy buena calidad si hacemos circular las prendas y de esta forma, no sólo renovar nuestro vestidor, sino también reducir el circuito contaminante en una de las industrias más dañinas del planeta".

Valeria Valdivieso:

El vestido de Vitamina que ofrece en OV Valeria Valdivieso.

"Ser socia me permitió darle un nuevo destino a prendas nuevas o casi nuevas, que guardaba en mis placares por las dudas, logrando a la vez un beneficio económico".

"Vendí un vestido al cual le tenía mucho cariño, y un día cuando fui a llevar otras prendas, una de las chicas me comentó que la compradora se fue feliz con él. Me encantó saber que tenía ese destino".

"Me parece una idea genial, tanto desde el punto de vista ecológico, ya que plantea un nuevo sistema de consumo reciclando, como económico, porque permite el recambio de prendas a un costo mucho menor, beneficiando a ambas partes, el que vende y el que compra. Las prendas de fiesta, que muchas veces se compran y se usan casi nada, se pueden adquirir a un costo muy conveniente".

¡Un dato más!

Actualmente está vigente la "Promo Amigos": por cada amigo que traigas y se incorpore como nuevo socio te otorgaremos un 10% de descuento sobre tu suscripción. Para mas información te invitamos a leer nuestros Terminos y condiciones en www.otravueltaferia.com

¿Cómo contactarte?

Si te interesa esta posibilidad, escribinos por WhatsApp o llámanos al 2614689917.

Podés también escribir al Instagram: @otravuelta.feria.