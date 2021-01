¿Por qué lo hizo? El retoque estético que Letizia le sugirió a sus hijas

La reina Letizia de España mantuvo a sus hijas Leonor y Sofía lejos del ojo público, pero en ese tiempo las asesoró para que luzcan cada vez más lindas y educadas. Sobre todo con la heredera al trono, Leonor, quien tiene 15 años.

Pero, después de que Letizia sometiera a sus hijas a un retoque estético, la prensa salió a hablar. Porque la idea de mejorar la dentadura de cada una de ellas fue de su madre.

Cuando Leonor hizo un llamado a los jóvenes a tener "un sentido de la responsabilidad que pasa por no olvidarnos nunca de las personas que nos rodean, que nos quieren y a quienes queremos" dejó al descubierto que había terminado su tratamiento de ortodoncia. Además, según contaron sus allegados también llevo a cabo uno para evitar el acné.

Según E! Online: "La princesa ya no tiene su característico detalle en el colmillo y hoy luce una dentadura perfecta".

Pero, pese a que el cambio es notorio, a Leonor jamás se le vio usando brackets. Por lo que no sabemos en qué momento hizo este cambio. ¿Habrá sido un sistema de ortodoncia invisible?

Es que con esos temas Letizia es impecable. De hecho, impacta con su apariencia y quiere que sus hijas también lo hagan.

No podemos olvidar que la princesa Leonor se encuentra en plena preparación para ser Reina de España y al llegar a la adolescencia la joven no solo ha debido asumir más responsabilidad, sino también otras reglas de protocolo que inciden en su estilo de vestir, etc.