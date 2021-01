Luisana Lopilato reveló una actividad predilecta que realiza en estos días en Canadá

Luisana Lopilato continua su residencia en Canadá junto a su esposa, Michael Bublé, y sus tres hijos. La actriz argentina se encuentra afincada en el país del norte, pues el cantante internacional con quien formó una bella familia es de allí, y cuenta con una elegante mansión en la que ha recibido a amigos y familiares durante el 2020.

"Disfrutando de la nieve. Una de las cosas que más me gustan del invierno en Vancouver", dijo Luisana en su cuenta de Instagram, mientras posteaba 2Casados imágenes de una copiosa nevada y de ella, feliz, dando una caminata.

La protagonista de "Rebelde Way" y "Casados con hijos" está de parabienes, pues hace poco celebró el cumpleaños de su segundo hijo, el "del medio", según ella misma comentó. "Me derrito de AMOR con estos besos y abrazos 😍 #Elias Feliz cumple a mi bebé del medio 🎂", escribió junto a una tierna fotografía.

Michael Bublé también fue de la partida, y en su cuenta personal de Instagram también celebró el quinto cumpleaños de su hijo. "You are my pride and joy, a man after my own heart ❤️ Happy 5th Birthday, Elias Bublé! We love you so so much!! #myhero" -"Eres mi orgullo y alegría, todo un hombre según mi corazón ❤️ ¡Feliz quinto cumpleaños, Elias Bublé! ¡¡Te amamos tanto !! #mi héroe"-.

Fiel a su estilo, Luisana sigue compartiendo momentos de su vida cotidiana y personal con sus fans en las redes sociales, que se cuentan por millones.