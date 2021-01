Lo vimos venir: las nietas de Joe Biden serán las nuevas fashionistas de la Casa Blanca

Por si no las conocías, ellas son Naomi, Finnegan, Maisy y Natalie Biden. Las cuatro nietas del presidente de los Estados Unidos -Joe Biden- sorprendieron en la toma de posesión de su abuelo con unos looks increíbles y así es como se posicionan como las it girls del momento.

Tras el acto en el que Joe Biden se convirtió en presidente de Estados Unidos y Kamala Harris en su vicepresidenta, sus nietas fueron la sorpresa. Es que nadie se imaginaba que estas cuatro mujeres se iban a convertir en objeto de análisis del mundo entero.

Tanto Naomi, Finnegan, Natalie y Maisy Biden convirtieron sus looks en el tema del momento.

Ellas son:

Maisy, con tan solo 19 años llevo un look en negro al que le dio un toque especial: unas deportivas Nike. De hecho, es la nieta más deportista de Biden.

A su vez, Naomi es la nieta mayor de Joe Biden, tiene 27 años y acaba de graduarse en Derecho. Fue esta nieta la que llevó un set de top, pantalones y abrigo en blanco puro, una elección con la que coincidió con la mismísima JLo.

Por otro lado, Finnegan, la hermana pequeña de Naomi, la que eligió llevar un conjunto camel (top, pantalón y abrigo) al gran día de Joe Biden.

Y Natalie, una de las favoritas, con tan solo 16 años, lució un conjunto de vestido y abrigo rosa chicle accesorizado con unas botas altas de tacón en camel y una mascarilla a tono con su outfit.

¿Cuál es tu favorita?