Meghan Markle contra su padre: todo indica que le ganará el juicio

Cuando Harry se casó con Meghan Markle, la relación de la novia con su padre quedó expuesta ante la prensa. Es que Thomas Markle aprovechó para hacer tratos con la prensa a cambio de información sobre su hija. ¡Impresionante!

Hasta mostró una carta que la duquesa de Sussex le había mandado antes de la celebración del enlace. Y según el tabloide británico Daily Mail, la cuestión indignó a Markle tanto que demandó a su padre por violación de su privacidad, de sus derechos de autor y de la Ley de Protección de Datos.

Al parecer el próximo 19 de enero, el juez Warby tomará una decisión de forma remota sobre la solicitud de Meghan en el Tribunal Superior. La demanda a Associated Newspapers, como a otros medios de comunicación, ha atentado contra la integridad de los duques de Sussex.

“Ya he visto lo que sucede cuando una persona a la que quiero es mercantilizada hasta el punto que no es tratada o vista como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi familia caer como víctima de las mismas fuerzas poderosas”, dijo por su parte Harry.

El panorama es esperanzador ya que el pasado mes de septiembre, el jurado consideró que lo expuesto en la biografía de la pareja Finding Freedom podía utilizarse como prueba para el juicio.

Por su parte, Meghan expuso que los duques de Sussex no habían influido en la creación de la biografía Finding Freedom. Pero, por otro lado, el grupo editorial de los diarios demandados por la duquesa, Associated Newspapers, expuso que la carta "no es una creación intelectual de la demandante y, por lo tanto, no es una obra original", y que los asistentes del palacio pudieron haberla ayudado a escribirla.