La drástica decisión de Meghan y Harry: dejarán de usar las redes sociales

Hace unos meses los duques de Sussex se despidieron. "Esperamos volver a conectarnos contigo pronto", escribieron cuando tomaron la decisión.

Pero, aunque la pareja ha dejado su vida royal no muestran signos de regresar con nuevas cuentas. Sin ir más lejos, el periódico británico The Times informó que la pareja no volverá a aparecer por las redes y que las han "abandonado" para siempre. No usarán ni Twitter, ni Facebook ni Instagram para su nueva Fundación Archewell.

La razón

Tras la fuerte influencia de la pareja en las redes sociales, Meghan habló de las desventajas de las redes sociales, y la duquesa se ha sincerado sobre la experiencia " es casi insuperable". Es que Meghan declaró que hasta sufrió abuso online mientras estaba embarazada de su hijo Archie

“Me dijeron que en 2019 yo era la persona más troleada en todo el mundo, hombre o mujer. Ahora, ocho meses de eso ni siquiera era visible, estaba de baja por maternidad o con un bebé", reveló.

"Si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas, lo que eso le hace a tu salud mental y emocional es muy dañino. Es tan grande que ni siquiera puedes pensar en cómo se siente”, agregó Meghan.