Ocho famosos que apoyaron abiertamente a sus hijos homosexuales

Se trata de padres que, lejos de temerle al 'qué dirán', dieron el ejemplo ante el mundo tomando con total naturalidad la decisión de sus hijos.

Todos sabemos que en los momentos decisorios o de definiciones que enfrentamos en la vida es muy importante el apoyo y la presencia de nuestros padres; aunque a veces algunos es justamente en estas instancias cuando se muestran ajenos, poco comprensivos o castradores.

Para un niño o un joven LGBTQ, muchas veces el proceso de reconocer su sexualidad o salir del clóset, puede llegar a ser más duro y difícil si en cuanto a sus padres se refiere se encuentra una pared; y por el contrario, el amor incondicional y el apoyo de sus seres queridos son indispensables.

Estos son ocho casos de jóvenes con papás extremadamente famosos que respaldaron a sus hijos en todo momento y tomaron con naturalidad su decisión:

Lily-Rose Depp

Johny y Lily-Rose

La hija de Johnny Depp y la actriz y modelo francesa Vanessa Paradis, se declaró como sexualmente fluida cuando se unió al proyecto fotográfico Self Evident Truths de iO Tillett Wright.

Su famoso padre apoyó totalmente su decisión al usar una camiseta con el mensaje "We Are You" en el show de Ellen.

Johnny dijo al Daily Mail: "Ya lo sabía porque ella me dice todo. No tiene miedo de decirme nada. Somos súper cercanos y estoy muy orgulloso de nuestra relación... Estoy allí para ella ".

EJ Johnson

Magic Johnson y parte de su familia.

Antes de que EJ Johnson saliera del clóset públicamente, TMZ publicó una fotos de él en una situación romántica con otro chico. No sabemos si su padre, el basquetbolista, se enteró de esa forma, pero sea como sea nunca dudó en entregarle todo su apoyo.

"Se trata de amarlos sin importar quiénes son, qué deciden hacer", compartió Magic, quien es portador del VIH y se ha convertido en un importante activista. "Cuando mi hijo tomó esta decisión, me puse muy feliz por él y por nosotros como padres. Lo amamos, EJ es increíble".

Lucy Vives

Carlos Vives y sus hijos.

La hija de Carlos Vives, Lucy, ha publicado varias veces sensuales fotos en su Instagram; pero hubo una que fue revolucionaria, donde se besaba con Lauren Jauregui. Sobre esto, el cantante colombiano declaró: "Yo siempre les he dicho a mis hijos que en todos sus actos siempre haya amor. Cuando me llamaron para decirme lo del beso no me preocupé, lo que haya detrás de ese símbolo seguramente es algo muy importante para ella".

Elliot Sumner

Sting junto a su hija.

La cantante y modelo Eliot Sumner, una de las hijas de Sting, ha salido con mujeres, pero ha declarado que no desea ponerse etiquetas sobre sus gustos sexuales.

Para ella seguramente no resultó un problema en casa, ya que en 1996 ya su padre había declarado a la revista The Advocate: "Todo el asunto de la sexualidad es muy extraño para mí. Quiero decir, todos tenemos el gen gay, ¿no?".

Sam Greisman

Sally Field en una alfombra roja con su hijo.

La legendaria actriz Sally Field reveló en una entrevista radial que "siempre supe que Sam era diferente, y su travesía para permitirse ser lo que la naturaleza tenía pensado que fuera, no fue fácil. Cuando lo vi luchando, quería meterme y definirlo por él, pero sus hermanos me retuvieron e insistieron que tratara de no caminar ese camino porque debía hacerlo por sí mismo. Era suyo, no mío. Tuve que esperar a que se volviera dueño de si mismo a su propio tiempo. Sólo lo podía hacer más fácil para él parándome visiblemente a su lado".

Anderson Cooper

Anderson y Gloria.

Anderson Cooper tiene una madre con una carrera legendaria. Gloria Vanderbilt es escritora, artista, actriz, empresaria, heredera y socialité; famosa por haber diseñado los primeros blue jeans de colección. Además de todo esto, es una mujer sumamente comprensible con la homosexualidad de su famoso hijo.

"Se necesitó mucho coraje para que confiaras en mí", le dijo Vanderbilt a Cooper, ahora de 51 años, durante una entrevista madre-hijo para un número de 2016 de People. "Espero que sepas que estoy más que 'bien' con eso; ¡Me alegro de que seas gay! Es parte de lo que te hace la persona que eres".

Jason Gould

Jason y Barbra.

Jason Gould, hijo de Barbra Streisand, le reveló a la cantante que era gay cuando tenía tan solo 8 años. En los 90, ella lo hizo público y habló acerca de cómo buscó informarse y conocer del tema, incluso llegando a producir la obra teatral de temática gay "A Normal Heart".

Emily Estefan

Emily junto a sus padres.

Cuando en el 2014 a Gloria Estefan le tocó interpretar a Santana López, madre del personaje de Nay Rivera en Glee que era lesbiana, la artista cubano-estadounidense dijo al portal The Rainbow Times: "Me sentí halagada cuando me propusieron encarnar a la madre de una chica que, además de ser bellísima, proclamaba con orgullo su sexualidad. Mi hijo mayor Nayib ya está casado y tiene un hijo, pero si se diera la circunstancia de que mi hija pequeña, Emily, fuera lesbiana, yo la apoyaría incondicionalmente. Adoro a mis hijos y jamás me hubiera opuesto a que vivieran su sexualidad de la forma más abierta y normal posible".

En 2017, su hija Emily salió del closet dedicándole una amorosa publicación a su novia a propósito de su primer año de relación.