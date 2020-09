"Vivimos en una sociedad que no entiende que las cosas caducan: sobre todos los vínculos"

Nuestra cabeza tiene un dialogo interior y sobre él se genera una sensación o una emoción. Pero es a partir de esa voz interior que yo tengo.

"Lo que yo me digo genera una emocionalidad. Es decir, una energía que necesita salir para afuera".

Pero, ¿qué pasa cuándo estamos en una relación que nos genera alguna de esas tres emociones?

No nos deja vivir felices.

¿El miedo es uno?

El miedo es una proyección de futuro negativa. Entonces evita, paraliza o nos hace reaccionar más rápido, pero en un vínculo el miedo nos atasca.

Toda conducta de miedo tiene un origen y una causa.

¿Y la culpa?

La podemos pensar a nivel personal o vincular. Si aparece el dañado, me juzgo y me condeno. Pero, en realidad la culpa no sirve. No es un sentimiento que te ponga en movimiento, sino que te deja estático en un lugar.

Detrás de toda persona que quiere culpabilizar al otro hay una víctima.

Pero nadie puede generar un sentimiento en nosotros, si nosotros mismos no lo sentimos.

¿Qué es la pena?

Tiene que ver con la tristeza y se da cuando uno deja de querer a una persona.

Pero al quedarnos por pena, nos hacemos daño.

¿Cuál es el secreto para movernos con libertad sin sentir estas emociones?

Ser nosotros en nuestra mejor expresión y no quedarnos atascados. Porque solo nosotros escuchamos nuestra voz interior, pero la mayoría de las veces buscamos aprobación en el exterior.

¿Por qué sostenemos relaciones vinculadas con este sentimiento?

Porque no aceptamos el cambio. Hay que aprender a perder, nadie es de nuestra propiedad.

Qué bendición poder observarte, mirar hacía adentro y poder salir de los lugares que te enferman.

Es que las emociones negativas sostenidas en el tiempo nos enferman.

