¿Hacer fiesta o frenar? El Dj mendocino que sorprendió con su opinión en las redes sociales

El coronavirus no amaina en Mendoza. Lejos de detenerse, en los últimos días la escalada de casos ha aumentado en forma alarmante, y el gobierno de la provincia analiza seriamente un fuerte retroceso hasta fase 1, si no se logran detener los contagios.

A este panorama se suma la alarma sanitaria, pues el sistema hospitalario está al borde del colapso y casi no hay camas en las zonas de terapia intensiva.

Frente a esta situación, las opiniones de la sociedad conforman, nuevamente, una grieta. De un lado están los que claman por la vuelta urgente a la fase con más restricciones y a decretar un confinamiento, al menos por un par de semanas. Por el otro, los que abogan por la libertad individual y solicitan que no haya ese tipo de medidas, que rematarán a los privados y Pymes.

Sin embargo, algo está claro: la necesidad de que todos los ciudadanos seamos responsables y nos cuidemos; respetando las reglas y los protocolos recomendados. Quizás al ver tantas situaciones en donde la "avivada" y los comportamientos erróneos priman por sobre la responsabilidad y la solidaridad con el otro; Dj Pablex -quien se especializa en sets de música house, techno, afrohouse y electrónica- escribió una reflexión que llamó la atención de varios:

"Gente . En serio , paren de hacer fiestas y reuniones clandestinas . No se dan cuenta que se están muriendo personas ? Que volvés a tu casa y tal vez contagias a un familiar adulto . No hay mas camas en Mendoza . Déjense de joder . Todos los días alguien me pregunta si alquilo sonido o si puedo venderles bebidas para reuniones en casas . Medio país esta sin trabajo y ya murieron miles de personas . Que les pasa !!!! Analicen un poco sus actos, antes de hacerlos", puso en su muro de Faebook.