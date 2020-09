Un pan con dos ingredientes: la receta con la que Luisana Lopilato volvió a las redes sociales

La pareja de Luisina Lopilato y Michael Bublé volvió al ruedo en las redes sociales. Esta vez, mostraron cómo hacer pan con tan solo 2 ingredientes y el video se viralizó en poco tiempo.

Es que a sus fanáticos les pareció raro el regreso, ya que Michael sufrió escandalosas acusaciones por violencia de género.

“Volvimos a la cocina con Mike y con una receta que no vas a poder creer: pancitos con solo 2 ingredientes. ¡Sí! 2 ingredientes nada más y si no me crees te invito a ver la receta completa”, escribió la madre de Noah, Elías y Vida a través de su cuenta de Instagram.