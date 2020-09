La Reina Máxima de Holanda sorprende en la Asamblea de las Naciones Unidas

View this post on Instagram

u2063Koningin Mau0301xima houdt een toespraak bij de digitale conferentie u2018G7 Partnership High-Level Event: Catalyzing Digital Financial Services for Women Across Africa: Supporting Recovery, Resilience, and Innovation During COVID-19u2019 over het belang van digitale financiu00eble diensten voor betere ontwikkelingskansen. u2800 u2800 Koningin Mau0301xima spreekt in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).u2800 u2800 #unsgsa #un #vn #unitednations #verenigdenaties #toespraak #unga75 #africa ud83dudcf8Patrick van Katwijk