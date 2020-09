Kate Middleton y Meghan Markle tienen algo en común que emocionó a sus fans

Lo sabemos: las royalties tienen agendas, deberes, costumbres y protocolos. No podemos comprar nuestras vidas con todos esos lujos y galas... pero hay algunas cosas que no son diferentes. Desde que estos tiempos tan diferentes imperan, muchas han decidido hacer reciclaje, repetir atuendos, e incluso decantarse por estilos de vestimenta más cercanos a las tiendas de departamento o de ropa "ready to go" dejando de lado a diseñadores exclusivos.

Con respecto a las esposas de William y Harry de Inglaterra, si bien Kate y Meghan son bastante diferentes, hay algo que las ha "hermanado"; y que las hace más mundanas: la utilización de indumentaria que tiene un sentido emocional o un valor familiar. A ambas se las ha visto con prendas hechas por abuelas, o con sweaters que repiten una y otra vez porque fueron obsequiados por alguien a quien adoran.

Kate Middleton hace poco fue al Old English Garden, un bello espacio verde, para reunirse con familias que habían sufrido el confinamiento y debieron recibir apoyo de diferentes instituciones; y su look fue aplaudido por todas las publicaciones en redes sociales. Simple, sencillo, y con un complemento que hizo emocionar.

Si bien es la duquesa de Cambridge suele llevar aros, pulseras, relojes o cadenas con estilo sencillo, minimalista, y sin estridencias; ya que no es fan de lo recargado; esta vez el accesorio estaba lleno de significado y además, fue notado por todo el mundo: una delicada cadenita con tres medallas de oro. En cada una de ellas se podía ver grabada una letra: la 'G', la 'C' y en la tercera la 'L'. Obviamente, se trata de las iniciales de sus tres hijos, los príncipes George y Louis y la princesa Charlotte. Es decir, Kate encontró la forma de llevar a sus pequeños con ella incluso lejos de casa, en sus momentos de trabajo.

Así como Kate Middleton y millones de mamás en el mundo, la duquesa de Sussex también lleva la inicial de su primogénito en el cuello. En este caso, la "A" de "Archie" puede verse colgando de una simple cadenita cada vez que Meghan Markle es vista en California, Estados Unidos; donde reside actualmente,