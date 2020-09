Lo que hace el dinero: el antes y el después del clan Kardashian que es furor en las redes sociales

El clan femenino ya lleva más de veinte exitosas temporadas, pero llega el momento de despedirse de Keeping up with the Kardashians (Las Kardashian en su versión española). Porque la familia anunció el fin de este programa de TV.

Es que aunque las haya hecho muy famosas a partir del 2007, las chicas Kardashian ya no son las mismas.

Cada una se encuentra trabajando en sus proyectos personales. De hecho, Kylie y Kendall Jenner, eran muy niña cuando empezó el programa; ahora ya es mamá y triunfa como empresaria de la belleza. Por otro lado, Kendall sobre la pasarela.

Pero durante estos años, las chicas del reality hicieron un cambio de look radical. ¡Te los mostramos a continuación!

Kendall Jenner

Ella fue la modelo mejor pagada del 2017. Hoy es empresaria e influencer.

Kylie Jenner

Hoy es la más rica, pero también la más famosa del clan. De hecho, se convirtió en la joven que más dinero tiene en el mundo.

Khloe Kardashian

La rubia hizo un cambio radical, de hecho adelgazó más de 20 kilos. "Ella se sentía la fea del clan", advirtieron los amigos de la familia. Pero hoy es realmente una mujer fatal.

Kim Kardashian

Aunque en principio fue solo la asistente de Paris Hilton, hoy cambió en el canon de belleza y se convirtió en una de las mujeres más famosas y millonarias del mundo.

Kris Jenner

A pesar de su edad, tiene uno de los rostros más lindos del mundo. La madre del clan se ha convertido en un ícono de la belleza, pero también de la fuerza y el poder.