Lady Gaga y sus nueve impresionantes cambios de look en los VMA's

Cuando se trata de lo que Lady Gaga usará en los eventos, esperamos lo inesperado. Seguramente pensamos que la originalidad de sus atuendos y la cantidad de cambios de vestuario van a sorprendernos más allá de lo que nos imaginamos. Sus apariciones siempre dan que hablar -recordemos, para dar solo un ejemplo, su espectacular entrada a la gala del MET de 2019- pero esta vez verdaderamente llegó a consagrarse como una bisagra en el mundo de la moda, pues será recordada debido a la incorporación del accesorio que significa el barbijo o mascarilla como elemento fashion en sus outfits.

En los Video Music Awards 2020, la cantante lució nueve conjuntos diferentes que demostraron su estatus como un verdadero ícono de la moda.

Además de recibir nueve trofeos -siete por "Rain on Me", su colaboración con Ariana Grande; Artista del Año; y Mejor Actuación en Cuarentena por "Smile" de One World: Together at Home- y ser catalogada como la primera artista "Tricon" -galardonada por su faceta como cantante, actriz y activista social-; por cada discurso de aceptación y por su interpretación de tres canciones (una de las cuales fue con Grande), lució un aspecto completamente diferente.

Todos sus atuendos se apegaron a un tema futurista y capto la atención de todos llevando siempre su rostro cubierto con llamativos tapabocas, alentando al público a practicar la seguridad en todo momento. "Wear a mask. It's a sign of respect -usa una máscara, es un signo de respeto-", dijo la diva al recibir una de las estatuillas.

Desde un abrigo de Area con un casco transparente que homenajeaba la estatua del hombre de la luna que se entrega como premio, hasta un body de lentejuelas asombroso y un adorno de plumas de Valentino con una máscara haciendo juego, mostramos a continuación todos los looks de la Gaga en una de las noches más importantes de la industria musical.

1 Lady Gaga homenajea al caminante lunar de los VMA con una chaqueta plateada de Area, un casco transparente de Muscarella y botas negras con plataforma de Pleasers.

2 Lady Gaga lleva un conjunto multicolor de Iris van Herpen y botas negras de Pleasers.

3 Voluminoso vestido verde de Christoper John Rogers y la mascarilla Lance V Moore.

4 Body con lentejuelas y un abrigo de plumas blanco de Valentino.

5 Chaqueta Candice Cuoco, ujetador y gargantilla Manuel Albarran, máscara Maisonmet y mono Valentino.

6 Look de látex de Vex Clothing, bragas LA Roxx, máscaras de Michael Ngo con Smooth Technology x Diego Montoya, medias Capezio y zapatos Andre

7 Costura fetichista: un sujetador, bragas y arnés para las piernas de Deadly Fetish Couture.

8 Catsuit BCalla, cinturón Edward Avedis y zapatos Saint Laurent.

9 Camiseta gráfica y botas de plataforma negras de Pleasers.