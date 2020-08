Conocé el nuevo Peugeot 208 en vivo: todo lo que tenés que saber acerca de él

View this post on Instagram

Este gran evento virtual se realizaru00e1 hoy, jueves 27, a las 19.30 hs, con una presentaciu00f3n exclusiva para clientes. Mau00f1ana, viernes 28 de agosto, a la misma hora, se podru00e1 ver a travu00e9s de YouTube para todo pu00fablico. Miralo en: http://wonderlab.com.ar/es/nuevo208envivo/ (link en BIO). #Preparate #Peugeot #Nuevo208 #Lanzamiento #Mendoza #WonderLab @somoswonderlab