Algunos de los chefs más famosos de la Argentina hicieron un video por la crisis que vive el sector

Nuestras cocinas estau0301n abiertas porque creemos en la gastronomiu0301a como motor del desarrollo social, cultural y econou0301mico. La pandemia hizo imprescindible cerrar nuestras puertas. A traveu0301s del delivery y el take away logramos llegar a tu casa, pero esperamos el diu0301a en que TODOS los gastronou0301micos puedan regresar a sus puestos de trabajo. Nuestras cocinas estau0301n abiertas porque aplicamos todas las normas sanitarias, nos capacitamos en forma permanente para ser mejores y trabajamos por el retorno inminente de nuestra actividad. Mientras tanto, no te olvides de los restaurantes, bares, ferias, productores y comercios de tu barrio. Tu apoyo es clave en este momento. Somos cocineros y empresarios ligados a la gastronomiu0301a argentina. Nuestras COCINAS estau0301n abiertas hoy. Cuando todo esto pase, estaremos listos para recibirte con las puertas abiertas. #NuestrasCocinasEstau0301nAbiertas