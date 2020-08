Insólito: muestran a dónde se sientan Guillermo y Máxima de Holanda

View this post on Instagram

Welkom bij de online #zomeropenstelling van Paleis Noordeinde. Ook dit jaar vertellen medewerkers van de Dienst Koninklijk Huis wat er te zien is en wat er gebeurt in het werkpaleis van de Koning. Bekijk vandaag u2018Zitmeubilair in het Paleisu2019. Meer weten over dit onderwerp? Ontdek het op www.koninklijkeverzamelingen.nl #zomeropenstelling #openstelling #KoninklijkeVerzamelingen #PaleisNoordeinde #paleis #palace #stoel #koning #King