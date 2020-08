Carísimo: este es el precio del auto de lujo que presume Karol G

La cantante colombiana Karol G, autora del último éxito ¡Ay, Dios Mío!, presumió su vehículo y causó controversia en las redes sociales.

De hecho, Karol aparece con un buzo rojo sentada sobre el Lamborghini Aventador SVJ color rojo, que pertenece a su novio Anuel AA, cuyo precio asciende a los 328 mil euros.

Ese post ya tiene 1.9 millones de likes, la colombiana escribió:

“Díganle que si me lleva a dar una vuelta, que yo me pongo la máscara y no nos bajamos”. “Estás bellísima Karol”, “el verano ya te hace efecto, te sienta muy bien”, “mi reina del reguetón”, “guapísima”, “qué autito Karol, damos un paseo?”, “ay, Dios mío, qué canción, no se me sale de la mente”, “Karol linda quiero verte pronto en concierto”, fueron algunos de los casi 10 mil comentarios que tiene la colombiana en su publicación de Instagram.