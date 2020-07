Separación de pareja: ¿cómo atravesar el duelo tras una ruptura amorosa?

Tomar la decisión de separarse es crucial en alguna etapa de nuestras vida, porque una vez que uno toma esa decisión debe sumergirse en un profundo dolor del cual saldrá fortalecido. De hecho, la Licenciada Noelia Centeno elaboró una carta que describe a la perfección ese difícil momento.

Carta a un separado/a:

Acabas de cerrar una puerta, y ni siquiera estás seguro.Te espera por delante una vida que no conoces. Comienza un nuevo libro en tu vida.

Dejas una vida construida y eso; duele.

Los motivos estoy segura que fueron más que suficiente. Nadie se va de donde es feliz. Nadie se queda donde no está bien.

Te quedaste sin ruta, ni horarios, ni rutinas, ni olores conocidos. Sin el confort de lo cotidiano. Perdiste los amigos comunes, la casa, la familia, los ruidos compartidos, los horarios, el saber que al llegar alguien aguardaba esperando. Es mucho lo que se pierde, pero se gana la paz, de no seguir donde ya no hay nada.

Casi nadie cuando invierte en una relación puede vislumbrar el final, Nadie quiere que los ahorros de toda su vida, o de unos años, o meses se vean derramados en lágrimas y reclamos de lo que podría haber sido y no fue.

Pero es necesario que sigas para adelante.

Es necesario que entierres esa relación. Ya no importa si alguna vez volvieras con esa persona o con otra.. esto no es cuestión de gente, es cuestión de vínculos.

Y ese, del que te fuiste o se fueron murió. Está roto. Ese vinculo te estaba matando en vida, o estabas apagando otro. Terminar una relación no es abandonar a nadie.

A veces es necesario separarse, sobre todo cuando desde adentro empieza a pesar la vida, sobre todo cuando tratas de no ser parte de aquello que hoy duelas.

Separarse es una pérdida. Y toda pérdida incluye un proceso y un dolor.

La transición de la vida que se deja a la que se construye implica tiempo. Implica romperse, juntar pedazo por pedazo, pegarlos como se puede, coser los huecos, acariciar las cicatrices, y recién en ese momento... Justo en ese momento, sentiremos que el dolor fue un trampolín. Que el dolor te Salvo. Que te ayudo a verte entero otra vez. Negarlo no tiene sentido, retarda el proceso.

¿Cuánto tiempo?

El necesario.

¿Cómo?

Aprendiendo el arte de mirar para adentro, desapegándose a lo que fue, al lugar que ocupaste, a lo que creíste tener, a lo que en el camino perdiste, a quien creíste ser con un otro, dejar atrás el contrato que firmaste.

Pero sobretodo perdonándote por lo que no fue. Perdonándola/lo por lo que no fue.

¿Cómo te das cuenta que vas bien?

Por que ya no duele, porque sentís que estás en movimiento. Porque no te quedaste atascado a una emoción, a una situación. Porque ya soltaste la esperanza de volver,

O que vuelva, porque dejaron de doler las manos aferradas al pasado.

¿Cuándo se termina?

Cuando transformas el enojo, la pena, la culpa y la tristeza en gratitud... Y entendés que sin esa persona en esa parte del camino no hubiera sido igual. Pero que la vida esta hecha de principios y finales. Y que para empezar con mayúsculas, es necesario antes un punto final, o seguido... pero un punto que marque que esa oración, por lo menos esa; ya termino.

Y que está bien que sea así...

Noelia Centeno

¿Cuáles son las etapas que atravesamos en un duelo?

Etapa organizativa: "Demoramos de 2 a 6 meses en reorganizar la rutina", destacó la Licenciada Noelia Centeno.

Etapa emocional: "Sentimos que estamos en shock, pero cuando empieza vislumbrar el dolor la mayoría de las veces las parejas vuelven, porque no pueden soportarlo", indicó Centeno. Pero, la pareja vuelve unos meses más y se vuelven a separar.

Si tomaste la decisión de separarte, debés atravesar el duelo.

Etapa de enojo: "Sentimos odio, despecho, venganza y sobre todo el actor que no se quería separar de esa relación", indicó Noelia y explicó:

"Ahí el duelo puede empezar a infectarse. Cuando uno de los dos se siente dueño y comienza a obsesionarse con el otro".

Es que las personas deberían avanzar en el duelo, respetar el proceso ese proceso tan doloroso. Pero a veces no negamos, porque avanzar en el duelo es soltar al otro.

Etapa de nostalgia: se manifiesta una tristeza necesaria que genera aceptación, esa que permite recordar al otro sin dolor.

¿Por qué nos aconsejan "contacto cero" con nuestra ex pareja?

Para que no se infecten y generen depresiones.

"Bien o mal del duelo se sale. Lo que pasa es que hay que animarse a atravesar el dolor sin negar la emoción".

Nadie se va de un vínculo sin dolor, pero depende de cada uno cómo se atraviesa ese momento de la vida.

