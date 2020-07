El significado emocional de las enfermedades: tu cuerpo habla lo que tu corazón calla

Esta semana a través de Espacio M, por Instagram Live, entrevistamos a la coach, conferencista y decodificaron argentina: Claudia Luchetti quien interpretó las problemáticas que esconden las principales enfermedades o síntomas que se manifiestan en el cuerpo físico.

"Esta situación nos invitó a meternos adentro de nosotros y a entendernos", manifestó Luchetti. "Es que estamos educados para mirar para afuera, pero nos cuesta mucho mirar hacía adentro", continuó.

Es que el cuerpo es la última expresión del todo que somos, indicó Claudia para darle paso al desarrollo emocional de las enfermedades. Un sistema emocional que no se expresa lastima al cuerpo y a la relación.

¿Qué significan algunas de ellas?

Obesidad. Superar los límites deseados. Son personas que tienen dificultad en poner límites, así como también en ocupar los espacios. Tienen dificultad para sentirse deseadas y escuchadas y siempre tuvieron dificultad para ser vistas entonces necesitan ocupar todos los espacios. Habla de una gran inseguridad.

También tiene que ver con el abuso. Donde la persona necesito proteger su cuerpo lo suficiente para que no lo quisieran.

El síntoma cuenta lo que la persona no pudo contar.

Sobrepeso. Pongo peso arriba mío, pero tengo que pensar qué es lo que me pesa. Como no sé decir que no o delegar, pongo peso encima mío. Pesa sobre mí el cumplimiento de patrones u obediencias, porque no se enfrentar la diferencia ni la madurez. "Pierdo forma y adquiero la de otro, porque quiero conformarte", explicó.

Todo lo que tiene que ver con alimentación, cuerpo y autoestima tiene que ver con la mamá.

Anorexia. "Necesito desaparecer porque no puedo hacer frente a lo que me sucede",explicó. Muestra además un rechazo a la madre. También esconde un conflicto sexual.

Hipotiroidismo. Las tiroides son unas glándulas sumamente femeninas y hablan del tiempo. El poner tiempo a disposición de los demás.

Hipertiroidismo. Son personas que hacen todo y no hay dominio de la actividad.

Ambas hablan de un conflicto con nuestro tiempo. Tiempo que ponemos a disposición de los más y negamos a nosotros mismos.

Conocé acerca de otras enfermedades (como la amenorrea, infertilidad, esquizofrenia, vértigo, depresión, bipolaridad, ansiedad) a través de la siguiente entrevista:

