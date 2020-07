Aprendé a automaquillarte: ¡un curso online que no te podés perder!

"Capacita Mendoza", el programa que surgió en esta época tan particular con el objetivo de posibilitar el acercamiento a la educación y a temáticas interesantes y diversas para enriquecerse y sumar a la hoja de experiencias y conocimientos, lanza su primer curso online de make up de la mano de la prestigiosa maquilladora Barbarita Juri.

Una oportunidad imperdible

Barbarita Juri tiene 29 años, es Maquilladora Profesional de cine, TV y Sfx.

Su formación la realizó en la Academia en Make up Designory Los Angeles, CA; donde estuvo siete meses aprendiendo con los mejores referentes todo lo atinente a maquillaje dirigido al cine, televisión y moda.

Su historia comienza hace algunos años, cuando fue asistente de maquillaje de una gira de Violetta -serie adolescente de Disney Channel en la que Martina Stoessel era la protagonista- con tal éxito en su trabajo que en la actualidad se transforma en la asistente de maquillaje de Tini en todas sus giras.

Sobre el curso

El curso en que se dictará es de automaquillaje.

MAKE UP DIA Y NOCHE

Tiempo de la clase: aproximadamente 2 HS.

Temática: Make Up online contando tips del paso a paso para crear un maquillaje de día de una manera super práctica.

El make up que va a realizar va a estar enfocado principalmente en cómo crear un No Make Up look, contouring (juego de luces y sombras para definir el rostro) y cómo mostrar una piel perfecta, contando y mostrando los pasos a seguir.

Barbarita Juri.

Cuidados de la piel, pasos de limpieza e hidratación, como definir las cejas -ya que son el marco de la cara- y los productos esenciales para realizar este tipo de maquillaje.

"Vamos a transformar el maquillaje de día en un maquillaje de noche creando una piel bien iluminada", dice además Juri.

Barbarita luego se enfocará en los ojos haciendo un esfumado de noche, jugando con diferentes tonalidades y texturas, seguido por un delineado. Los mejores tips para definir una boca sin imperfecciones y el uso correcto de iluminadores, polvos bronceantes y rubor para un look de noche.

La fecha de inicio es el 22 de Julio a las 19 hs, y ya podes inscribirte en https://capacitamendoza.com.ar/make-up/

Sobre Capacita Mendoza

"Somos un equipo de trabajo dedicado a la formación de recursos humanos, con apoyo de tecnologías digitales que faciliten capacitaciones útiles y flexibles. El programa 'Capacita Mendoza' surgió con la idea de que todos los mendocinos podamos capacitarnos y así formarnos y optimizar nuestro crecimiento y al mismo tiempo realizar aportes personales para mejorar nuestra provincia", comenta la Lic. Dolores García Barrena, directora de IPCL -Instituto Privado de Capacitación Laboral-, dependiente de la Institución Académica Balzac.

"Nuestro objetivo es ofrecer una herramienta al alcance de todos, así quienes quieran capacitarse, enriquecerse y adquirir conocimientos que incrementen su formación profesional puedan hacerlo", siguió García Barrena.