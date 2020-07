¡Más de 7 millones de dólares! Así es el departamento que Antonio Banderas no puede vender

Aunque el actor Antonio Banderas es una estrella consolidada, vender su departamento de New York no es nada fácil que en este caso superan los 7 millones de euros. El mismo fue adquirido en el 2005 junto a su ex mujer Melanie Griffith.

Y aunque la pareja poseía diversas propiedades en los Estados Unidos, esta parecía ser la favorita del malagueño, situada, en la parte oeste de Central Park.

"Por muy tentadora que pareciese la oferta pocos ha sido capaz de desembolsar dicha cantidad, de ahí que hace apenas una semana hayan bajado el precio de nuevo en casi 1 millón de euros", contaron sus allegados.

¿Cómo es el piso?

La residencia posee unos amplios ventanales -de más de 15 metros- con vistas al parque más famoso del mundo y consta de cuatro dormitorios de tipo suite con baño propio además de múltiples salones. Construido bajo un estilo clásico y elegante.

El edificio fue construido en 1905 bajo el estilo “Beaux Arts” con majestuosos detalles prácticamente en cada rincón. En el interior se funden las pinceladas clásicas con toques vanguardistas logrando que se rompa con la monotonía y que se consiga un efecto mucho más personal y elegante.

Además, el espacio está repartido de manera muy uniforme, siempre prestando atención a la decoración y a que todas las estancias irradien luminosidad y amplitud. Como puede observarse, la cocina incluye electrodomésticos de última generación y mobiliario en madera de roble lacada.

Según informan los medios americanos, todos estos lujos tienen un precio, y es que los gastos de comunidad superan los 8.000 dólares al mes, siendo probablemente este otro de los motivos que dificultan su venta.

¡Mirá!