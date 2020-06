¿Sos un dependiente emocional? Te lo respondemos en vivo

View this post on Instagram

Sere lo que tenga que ser para que me ame. Un espejo que ya no refleja nada, Te volviste invisible, insistiendo en que te devuelvan la mirada. Te olvidaste lo que era desear. No te saliu00f3 la voz, ni para gritar, ni para pedir... Ni siquiera para poder hablar. Adictos al amor, Aferrados a ese vu00ednculo, Esclavizados. Sou00f1abas con el final feliz en la pelu00edcula de terror. Imaginabas que el personaje por arte de magia cambiaba. Abriste los ojos; te diste cuenta. Que somos presos de la necesidad. Que cuando se ama el corazu00f3n no duele. Que si una parte estu00e1 enferma a veces es necesario amputarla para que no gangrene el resto. Que se puede estar muerto en vida. Dependientes emocionales, Cansados Desilusionados; Decepcionados. Aferrados. Esclavizados al destino que ese otro quiera llevarme. Dictadores del corazu00f3n. Gestos sin amor. En la ecuaciu00f3n del co-dependiente, uno mu00e1s uno es igual a uno. No hay espacio para dos. Es uno; mu00e1s otro que se desdibuja. Rompiste cadenas, Sos libre. Lloras, si lloras . Esta vez de emociu00f3n De orgullo Ya Nadie puede lastimarte. SOLTA. Deja ir. Extirpa de tu alma ese amor. Que duela lo que fue. Para poder aceptar lo que es. Y no anhelar lo que podru00eda ser y nunca seru00e1. Solo en ese punto es donde estu00e1 tu libertad. Desplega las alas y Vuela. Vuela alto. Esta vuelta no dejaru00e1s que nadie te detenga. Noelia Centeno