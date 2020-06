¿Quién es la DJ mendocina que creo una divertida playlist para "estar en casa"?

Si hay algo no dejamos de hacer mientras estamos en casa, es escuchar música. Ella es nuestra gran compañía. "Es que la situación actual nos hace venirnos abajo. No sé cuánto más que nuestros corazones y mentes pueden soportar sin venirnos abajo", indicó la Dj Lore Henríquez y contó su iniciativa.

Así, Lore compartió con MDZ Sociales su playlist. "La misma te ayudará a quedarte en casa con musica relax, haciendo home office, limpiando y ordenando, entrenando y cocinando".

Es que la Dj, confirmó la importancia que tiene la música en nuestras vidas. "Es una compañía, una pasión, me alegra, me relaja, me trae lindos recuerdos", continuó y concluyó:

"Me parece fascinante el poder de comunicación y de conexión que tiene la música. Además, me gusta la experiencia física y emocional que genera". "La música es una herramienta que cura, que sana, que transmite algo"

"Hay días en que gente está más apagada, gracias a la música se puede levantar el ánimo y convertir un día gris en un buen día. El poder de la música es revitalizante".

¡Poné play cuando cocinás, entrenás y relajás!