"Soy un romántico, pero eso no me funciona en las primeras citas"

El modelo mendocino: Cristian Canals que radica en Chile, pero también en México participó del segmento de Instagram Live de MDZOL: Espacio M y compartió divertidas anécdotas de citas fallidas.

"Me pasa que primer me hago amigo de las chicas", confesó y reveló un par de experiencias en las que comprobó que la perfeccción no funciona si de amor se trata.

"Soy bastante adulador y eso no me funciona. Creo que las espanto", dijo y concluyó:

"Me di cuenta que mientras más relajada es una cita, mejor".

Actualmente Cristian está viviendo en Santiago de Chile junto a su novia, la famosa actriz del vecino país: Tutú Vidaurre. "Tutú me quería presentar una amiga de ella, pero un tiempo después le confesé mi amor", admitió.

