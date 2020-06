Así podrás descubrir a qué famoso sos parecido

Si querés descubrir a qué famoso te pareces, la App denominada: Grandiet: Animal You Look Like podría servirte. Es que la misma tiene la finalidad de buscarte un parecido, pero no cualquier parecido, sino ricos y famosos.

¡Mirá cómo funciona!

Lo primero que tenés que hacer es tomarte una selfie. La App te arrojará un resultado, pero si no te gusta lo que ha salido, podrás repetir la acción mediante la "next". Cuando des con tu mejor perfil, podrás guardar la composición. Los resultados pueden ser infinitos, pero la App valida la opción que más veces aparece. Por ejemplo: si te aparece dos veces Maluma, ese es tu doble del mundo del espectáculo.

¿La usarías?