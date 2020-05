La ex Bandana Virginia Da Cunha: mimos, amor y música en Mendoza

La más rubia de todas las Bandanas quedó aislada en Mendoza... pero no necesita pasaje ni volver imperiosamente a Buenos Aires; sino que está feliz y a puro disfrute mientras vive una etapa idílica de amor en Cuyo.

Es que la joven cantante y Dj se encuentra enamoradísima del empresario mendocino Alejandro Malgor, y pasa sus tardes a puro romance y música. De hecho, su novio comparte en Instagram algunos de los sets de Virgi, para deleite de todos sus fans.

En su cuenta de Instagram, Da Cunha invitó a todos a seguir la transmisión, pues decidió que, al atardecer del domingo, sorprendería a todos con un "dance moment" muy cool. "HOY 18hs estaré haciendo un VIVO de música deliciosa desde la tierra del sol. Nos vemos 🤗", publicó la blonda.

Mientras que en su propia cuenta de Instagram, Virginia se encargó de ponderar la belleza de la naturaleza mendocina. De hecho, un par de días antes la famosa posteó una reflexión enmarcada en el momento actual que estamos viviendo, que compartimos a continuación:

El Verdadero Trabajo ✨

Más allá del oficio de cada uno y la imposibilidad que tenemos la mayoría de seguir ejerciéndolo.. creo que el mayor trabajo hoy, es con nosotros mismos.

La lucha con nuestro ego en estos tiempos es la mejor siembra para nuestro futuro.

Ayer sentía ganas de llorar, volver a mi casa, estar con mi familia.. tenía miedo por no poder pagar las cuentas, por no saber cuando podré regresar. Hoy volví a sonreír al mirar el bello y pacífico lugar que me rodea, a disfrutar una increíble clase de yoga y cocinar para mi compañero. Pensé en la gente que no tiene ni una casa donde quedarse y en la que quedó varada en otros continentes. Esto ya me pasó y me volverá a pasar.

El gran trabajo de mantenernos en equilibrio más allá de las circunstancias. De trabajar la flexibilidad en el cuerpo y en la mente para poder mirar las cosas de manera tal que siempre generen una sonrisa o que por lo menos no nos posean. Dejar de ser reaccionarios para ser responsables. Qué laburo. Tener la capacidad de responder.

Tantos años le hemos dedicado al trabajo que ven todos y tan poco al que se hace por dentro. Como lo está haciendo ahora la naturaleza que empieza a replegarse y desprenderse de sus capas y colores. Dudo que el árbol se sienta feo o sólo estando sin hojas. Tiene su atención en las raíces, absorbiendo nutrientes en silencio para luego florecer al cielo con más fuerza.

En fin... Perdonen que me pongo siempre a filosofar, espero no aburrirlos. Prometo compensar con el próximo posteo. 😬

Feliz Día!!!!! .