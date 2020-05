A partir del famoso dicho: "Mejor solos que mal acompañados", abrimos el consultorio psicológico con la Licenciada Noelia Centeno para abordar el tema y pasar un buen momento en Espacio M. ¡Además hubo premios durante el vivo. Conocé -al final de la nota- los nombres de los ganadores!

¿Qué tan cierto es que afectivamente necesitamos estar acompañados?

La necesidad de afecto no es al azar. Necesitamos que nos cuiden, que nos reconozcan. Por ejemplo, existe la teoría del apego que indica que cuando en nene de separa de mamá siente tres cosas: desesperación, protesta y desapego. Todo eso tiene influencia en nuestras relaciones de pareja.

Muchas veces tenemos miedo a estar solos, pero también tiene que ver con el miedo al desamparo.

Es que nosotros nos conectamos con el otro a través de tres tipos de apegos: ansioso, dubitativo y seguro.

Esto del apego es muy importante, porque cuando se termina una relación, hace la diferencia entre sentirse solo o estar solo.

Estar solo es estar sin personas y el sentirse solo tiene que ver con esta noción de desapego, de desamparo.

¿El estar solo se tiene que entrenar?

Claro, porque no nacimos solos.

No es tan fácil llevarse bien con uno mismo.

La mayoría de los solos sienten que no tiene que ver con una elección, sino con que muchas relaciones no se terminan por el temor a estar solos. Es que para estar bien solos, te tenés que transformar y esa transformación parte del dolor. Que después vos puedas estar bien y sea un estado que elegís es una cosa.

Es que la soledad tiene mala fama...

Claro. Como si fuera algo que padecemos. Pero si tu relación con vos mismo es mala, es muy difícil que puedas construir una pareja.

Creo que el anhelo de estar en pareja lo tenemos todos.

¿Cuál es el tema entonces?

Los anhelos ideales, que hace que nosotros no estemos disponibles como para estar con otra persona. Entonces la soledad se convierte en un estado que no elijo, pero que me adapto. Ahí empieza el problema.

Estar solo no tiene que ver con la compañía del otro. Cuánta gente hay que está en pareja e igual se siente sola.

Si querés saber qué hay detrás de un solo por elección o de una persona que no sabe estar sola. ¡Mirá la entrevista completa en el siguiente video!

