La historia de la pareja que hizo de su luna de miel un viaje eterno

Viajar te hace creceru2728 Te cambia la perspectiva y la visiu00f3n sobre la vida. Te hace ser una persona mu00e1s humilde y definitivamente es el mejor aprendizaje que uno puede recibir ud83dude4cud83cudffcud83cudf0e. u2022 Pero si hay algo que creemos es que si lo compartu00eds con otro, todo cobra otro sentido (ud83dudc96). Esa frase trillada de u201clife is only real when sharedu201d es tan cierta. Y viajando, donde uno vive miles de sensaciones y experiencia por minuto, mu00e1s au00fan ud83cudf08u2b50ufe0fu2708ufe0fud83dude8eud83cudfddud83duddfa. Tener a alguien al lado con quien mirarte, abrazarte, charlar sobre lo vivido, reflexionar, en fin, compartir esta experiencia increu00edble no seru00eda lo mismo si lo estuviu00e9ramos haciendo solos (ud83dudc6bud83dudc3cud83dudc9b). u2022 A donde te gustaru00eda ir cuando todo esto pase y con quienu2708ufe0f? Mencionenlos/asud83dudc47ud83cudffc