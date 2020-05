“Locro Solidario”: el gran evento del 25 de mayo

View this post on Instagram

Con motivo de celebraciu00f3n este 25 de mayo Park Hyatt Mendoza en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y PedidosYa, hemos organizado un u201cLocro Soldiariou201d. El objetivo es recaudar fondos destinados a la compra de alimentos para merenderos y comedores de la Ciudad. Seru00e1n 500 porciones de locro las que el equipo gastronu00f3mico de Bistro M del Hotel Park Hyatt Mendoza elaboraru00e1. La porciu00f3n tiene un valor de $500 y la misma se podru00e1 adquirir a travu00e9s de la plataforma virtual Eventbrite http://spr.ly/6171G8DTd El pedido se entregaru00e1 en el domicilio de los vecinos de la ciudad exclusivamente, a travu00e9s de la empresa PedidosYa entre las 11 y las 13.30 horas. Los que viven en otro departamento del Gran Mendoza y quieran colaborar, tambiu00e9n pueden hacerlo, pero deberu00e1n retirarlo de 11:30 a 13:30 horas en la puerta del Hotel Park Hyatt Mendoza, que se encuentra ubicado en calle Chile 1124 de Ciudad. Para mu00e1s informaciu00f3n: www.ciudadmendoza.gob.ar #Mendozaciudad @ParkHyattMendoza @Ulpiano.Suarez #MendozaMaravillosa #CompromisoSocial #StayHome